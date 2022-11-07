FTX batıyor mu? CZ neden FTT Tokenleri satıyor? Şimdilik sadece 2 ihtimal var ve ilk seçenek daha da güçlendi.

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Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance dün gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yaptı. CEO’su CZ aracılığıyla FTT tokenlerini satmaya başlayacağını açıklayan şirket buna gerekçe olarak risk analizini gösterdi. CZ daha sonra çok daha ileri gitti ve FTX’in rakiplerine karşı lobicilik faaliyeti yürüttüğünü, onların kuyusunu kazdığını açıkladı.

Binance Açıklaması

Binance kurucu ortağı ve baş müşteri hizmetleri sorumlusu Yi He, FTX ile “bir savaş” içinde olmadıklarını iddia etti. Yi He‘nin açıklaması, Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun FTX‘in borsa tokenı FTT’deki varlıklarını satacağını kamuoyuna duyurmasının ardından geldi.

“Kısa bir süre önce, Binance Labs Portföy Yönetimi ekibi, izlediğimiz risk kontrol metriklerine dayanarak FTT’yi satmaya karar verdi. Topluluğumuzun taleplerine her zaman şeffaf ve doğrudan bir şekilde yanıt veriyoruz. Vurgulamak istediğimiz nokta, bir tokenı elde tutma ya da satma kararının kişinin kendi risk iştahına ve muhakemesine bağlı olduğudur. FTT’yi satma kararımız tamamen yatırımla ilgili bir çıkış kararıdır ve bunun “bir savaşla” hiçbir ilgisi yoktur ve drama yapmaya niyetimiz de yoktur.”

Alameda Research’ün sağlığı hakkında yaygın spekülasyonlar var ve Binance bu süreçte zarar görmek istemiyor.

FTX Batacak Mı?

Dün Alameda yetkilisi FTT tokenleri OTC anlaşmasıyla 22 dolardan almayı teklif etti. Bir kullanıcı bu hamleye “hangi parayla” cevabını verdi. Binance CEO’su CZ ise “bende bilmiyorum” anlamında bir emojiyle bu soruya cevap verdi. LUNA benzetmesi ve FTX’in 500 milyon dolar nakdi olmadığını ima eden cevap kafaları karıştırdı.

Binance dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX kurulurken ona yatırım yaptı. Bugün aldığı bu kararın iki sebebi olabilir.

Gerçekten Alameda ve FTX (ikisini bir şirket gibi düşünebilirsiniz, SBF tersini iddia etse de Alameda hakkında açıklamalar yapmaktan geri duramıyor) gerçekten zor durumda ve iflas etmesini bekliyorlar.

ve FTX (ikisini bir şirket gibi düşünebilirsiniz, SBF tersini iddia etse de Alameda hakkında açıklamalar yapmaktan geri duramıyor) gerçekten zor durumda ve iflas etmesini bekliyorlar. SBF (FTX Kurucusu), Amerika’da Binance aleyhine lobicilik faaliyetleri yürüttü ve (ki CZ bunu zaten ima etti) CZ bu hareketi cezalandırmak için FTT Tokenlerini satma kararı aldı.

Binance kurucu ortağının açıklamasına bakılırsa ilk seçenek daha güçlü bir ihtimal olarak görünüyor.