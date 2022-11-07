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  •   Dev Varlık Yöneticisinden Bu Altcoin Projesine Övgü: Web3’ün Kralı!

Dev Varlık Yöneticisinden Bu Altcoin Projesine Övgü: Web3’ün Kralı!

Bernstein'ın 4 Kasım 2022 tarihli raporuna göre, bir altcoin projesinin küresel teknoloji devlerinden önemli yeteneklerini işe aldığı ve çok sayıda tüketicisi olan markalara ulaşarak önemli bir çıkış yaptığı belirtildi.
17:45
7 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dev varlık yöneticisi Bernstein’ın yayımladığı son araştırma raporu, önde gelen bir altcoin projesinin Web2 tüketicilerini Web3‘e taşıma konusunda önemli bir ağ geçidi olarak hareket ettiğini söylüyor.

Web3’ün Kralı!

Yatırım şirketi Bernstein’ın 4 Kasım 2022 tarihli araştırma raporunda, Polygon Blockchain‘den Web2 tüketicilerini Web3’e taşıma konusunda önde gelen ağ geçidi olarak hareket ettiğini şeklinde söz edildi. Gerçekten de, şimdiye kadar Polygon’un Starbucks, NuBank, Reddit, Draftkings, Robinhood ve Meta tarafından tercih edilen bir Blockchain olduğu görüldü. Polygon ağının yerel varlığı olan MATIC, teknoloji devi Meta’nın Instagram kullanıcıları için Polygon destekli değiştirilemez token’ları (NFT’ler) mint’lemesine ve satmasına imkan veren birkaç özelliği doğrudan platformu üzerinde sunacağını açıklamasının ardından geçen hafta iki gün gibi oldukça kısa süre içinde yüzde 30’un üzerinde yükseldi.

Raporda, Polygon ekibinin iki şeyi doğru yaparak bu şekilde yükseldiğine dikkat çekildi: Amazon, YouTube ve Airbnb gibi küresel teknoloji devlerinden önemli yetenekleri ekibine katması ve tüketici ağırlıklı markalara ulaşmak için iş geliştirme gücünü etkin bir şekilde kullanması. Bernstein analistlerinden Gautam Chhugani ve Manas Agrawal raporda, “Bu durum milyonlarca kullanıcı için Polygon’u Web3’e çıkış noktası olma konusunda eşsiz bir konuma getirdi ve MATIC token’ın yaklaşık 1,13 dolardan işlem görmesiyle birlikte piyasa, ayı piyasası boyunca inşa etmesinden dolayı onu ödüllendirmeye başladı” notunu düştü.

Öte yandan Bernstein’ın raporunda, Polygon’a yöneltilen iki eleştiri var: Mevcut Proof of Stake (PoS) Blockchain’in uzun vadeli bir çözüm olmadığı çünkü aslında bir yan zincir olduğu ve Polygon’un Ethereum’a bağımlı olduğu. Bu noktada Polygon’un geçen yıl sona eren boğa piyasası sırasında stratejik satın alımlar yaparak akıllı davrandığına dikkat çekiliyor. Geçrekten de Polygon’un Ethereum üzerinde sıfır bilgi Layer 2 ölçeklendirme ürünleri (zk-rollup’lar) inşa eden birden fazla ekibi satın alarak bünyesinde çalıştırmaya başladığı ve mevcut ayı piyasası sırasında zk-rollup’lar için yakında piyasaya sürülecek olan çalışan bir canlı çözümü inşa ettiği görüldü. Polygon, böylece teknolojik bir engeli aştı ve Web2 benzeri ölçeklendirmeyi destekleyebilecek uzun vadeli bir ölçeklendirme platformu olma imkanı buldu.

Raporda, Ethereum VM (sanal makine) uyumlu bir platform olarak inşa edildiği için Polygon ağında standart Ethereum kodlama dilinin ve araçlarının kullanılabildiği ve platform genelinde gas para birimi olarak Ether (ETH) kullandığı da belirtiliyor. Ayrıca, Polygon’un Ethereum Blockchain’in yüksek işlem ücretlerine neden olan tarafı için ücretsiz bir ölçeklendirme platformu haline gelerek Ethereum ekosistemine geri değer kazandırdığına değiniliyor. Dolayısıyla, Polygon’un başarısının Ethereum ekosisteminin başarısı haline geldiğine dikkat çekiliyor.

Zk-rollup’lar, Layer 1, Layer 2 ve Web3: Nedir?

Zk-rollup‘lar, ağların hızını artırmak ve maliyetleri düşürmek için işlemlerin ana ağdan ayrı olarak işlenmesine yardımcı olan Ethereum Layer 2 protokolleridir. Layer 2, ölçeklendirme ve veri ile darboğazların önüne geçen Layer 1’lerin üzerine inşa edilmiş ayrı Blockchain’leri ifade eder. Layer 1, bir Blockchain’in temel katmanı veya altta yatan altyapısıdır. Web3 ise merkeziyetsiz protokolleri destekleyen ve büyük teknoloji şirketlerine olan bağımlılığı azaltmayı amaçlayan yeni nesil interneti temsil etmektedir.

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