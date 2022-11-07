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Bitcoin (BTC) ayı piyasasının pençesinden kurtulmaya çalışırken, önde gelen altcoin’ler daha büyük kazançlar elde ediyor.

Veriler, Altcoin Sezonuna İşaret Ediyor!

Bitcoin‘in (BTC) dominance oranı, son haftalarda ortaya çıkan ralliye rağmen düşmeye devam ediyor. Özellikle, Bitcoin hakimiyeti, altcoin sezonununa ve Bitcoin fiyat hareketine dair tahminler yapmak için çok önemli bir ölçümdür. Bitcoin hakimiyeti, dört yılın en düşük seviyesi olan %38.67’ye düştü. CoinMarketCap verilerine göre, BTC en son 10 Haziran 2018’de %38,19 ile piyasa hakimiyetinde benzer bir düşüş kaydetti. Uzmanlara göre, kritik metrik, olası bir altcoin sezonu için önemli bir işaret olabilir. Bitcoin hakimiyeti, varlığın piyasa değerinin, kripto para piyasasının geri kalanına oranıdır. Ayrıca, Bitcoin fiyatındaki düşüş ve artan hakimiyet, genellikle olası bir altcoin ayı piyasasına işaret eder.

Bununla birlikte, hem Bitcoin fiyatı hem de hakimiyeti düştüğünde, genel olarak kripto piyasası için potansiyel bir ayı eğilimine işaret edebilir. Bitcoin’in değeri ve hakimiyeti yükseldiğinde ise bu potansiyel bir boğa piyasası göstergesi iken, Bitcoin’in fiyatı atarken, hakimiyet düşerse, bu durum olası bir altcoin boğa piyasasına işaret eder. Bitcoin‘in şu anki fiyat yörüngesi için durum böyle. Bitcoin, 21.000 dolar seviyesini geri kazandı ve son 30 gün içinde genel olarak yeşil bölgede işlem gördü. BTC, yükselen enflasyon ve artan faiz oranlarının yol açtığı hakim makroekonomik faktörlerin baskısı altında olmasına rağmen, hala ayı piyasasından çıkmaya çalışıyor. Son haftalarda, lider kripto para birimi genel olarak 20.000 dolar aralığında işlem gördü. Bununla birlikte, olumlu ABD iş raporu ile BTC, yeniden ivme kazandı.

Bitcoin, 14’üncü Sırada!

Genel olarak, birçok altcoin, Bitcoin hakimiyeti %40’ın altında kaldığı için son zamanlarda değer kaydetti. Örneğin, Blockchaincenter tarafından elde edilen veriler, altcoinler’in in en iyi performans gösteren ilk 50 varlığa hakim olduğunu gösteriyor. Bitcoin son 90 gün içinde %8.5 getiri ile 20. sırada yer alıyor. Genel olarak, altcoin’ler, yakımlar, duyurular ve ortaklıklar ile büyük ilgi gördü. Özellikle, son 90 gün içinde Dogecoin (DOGE), Twitter’ın Elon Musk tarafından satın alınmasından sonra %81.7 getiri kaydetti.

30 Ekim’de DOGE, bir hafta içinde %115’in üzerinde değer kazandı. Shiba Inu’da (SHIB) da ivme kazandı. Benzer şekilde, Ripple (XRP) da Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu (SEC) ile devam eden davaki olumlu gelişmeler sayesinde değer kaydetti. Ekonomi olası bir durgunluk tehdidi altındayken, Federal Rezerv’in sıkılaştırma politikasına son vermei durumunda kripto paralar yeninden ivme kazanabilir.