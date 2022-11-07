Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Bitcoin Yatırımcısını Üzecek Rapor! Veriler Kanıtlandı! Bu Senaryoya Hazır Olun!

Bitcoin Yatırımcısını Üzecek Rapor! Veriler Kanıtlandı! Bu Senaryoya Hazır Olun!

Bitcoin (BTC) ayı piyasasının pençesinden kurtulmaya çalışırken, önde gelen altcoin'ler daha büyük kazançlar elde ediyor. 
18:00
7 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) ayı piyasasının pençesinden kurtulmaya çalışırken, önde gelen altcoin’ler daha büyük kazançlar elde ediyor.

Veriler, Altcoin Sezonuna İşaret Ediyor!

Bitcoin‘in (BTC) dominance oranı, son haftalarda ortaya çıkan ralliye rağmen düşmeye devam ediyor. Özellikle, Bitcoin hakimiyeti, altcoin sezonununa ve Bitcoin fiyat hareketine dair tahminler yapmak için çok önemli bir ölçümdür. Bitcoin hakimiyeti, dört yılın en düşük seviyesi olan %38.67’ye düştü. CoinMarketCap verilerine göre, BTC en son 10 Haziran 2018’de %38,19 ile piyasa hakimiyetinde benzer bir düşüş kaydetti. Uzmanlara göre, kritik metrik,  olası bir altcoin sezonu için önemli bir işaret olabilir.  Bitcoin hakimiyeti, varlığın piyasa değerinin, kripto para piyasasının geri kalanına oranıdır. Ayrıca, Bitcoin fiyatındaki düşüş ve artan hakimiyet, genellikle olası bir altcoin ayı piyasasına işaret eder.

Bununla birlikte, hem Bitcoin fiyatı hem de hakimiyeti düştüğünde, genel olarak kripto piyasası için potansiyel bir ayı eğilimine işaret edebilir. Bitcoin’in değeri ve hakimiyeti yükseldiğinde ise bu potansiyel bir boğa piyasası göstergesi iken, Bitcoin’in fiyatı atarken, hakimiyet düşerse, bu durum olası bir altcoin boğa piyasasına işaret eder. Bitcoin‘in şu anki fiyat yörüngesi için durum böyle. Bitcoin, 21.000 dolar seviyesini geri kazandı ve son 30 gün içinde genel olarak yeşil bölgede işlem gördü. BTC, yükselen enflasyon ve artan faiz oranlarının yol açtığı hakim makroekonomik faktörlerin baskısı altında olmasına rağmen, hala ayı piyasasından çıkmaya çalışıyor. Son haftalarda, lider kripto para birimi genel olarak 20.000 dolar aralığında işlem gördü. Bununla birlikte, olumlu ABD iş raporu ile BTC, yeniden ivme kazandı.

Bitcoin, 14’üncü Sırada!

Genel olarak, birçok altcoin, Bitcoin hakimiyeti %40’ın altında kaldığı için son zamanlarda değer kaydetti. Örneğin, Blockchaincenter tarafından elde edilen veriler, altcoinler’in in en iyi performans gösteren ilk 50 varlığa hakim olduğunu gösteriyor. Bitcoin son 90 gün içinde %8.5 getiri ile 20. sırada yer alıyor. Genel olarak, altcoin’ler, yakımlar, duyurular ve ortaklıklar ile büyük ilgi gördü.  Özellikle, son 90 gün içinde Dogecoin (DOGE), Twitter’ın  Elon Musk tarafından satın alınmasından sonra %81.7 getiri kaydetti.

30 Ekim’de DOGE, bir hafta içinde %115’in üzerinde değer kazandı. Shiba Inu’da (SHIB) da ivme kazandı. Benzer şekilde, Ripple (XRP) da Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu (SEC) ile devam eden davaki olumlu gelişmeler sayesinde değer kaydetti. Ekonomi olası bir durgunluk tehdidi altındayken, Federal Rezerv’in sıkılaştırma politikasına son vermei durumunda kripto paralar yeninden ivme kazanabilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Mayıs Çöküşünü Bilen Analist Açıkladı: “Bitcoin’in Bir Sonraki Hamlesi..!”
Mayıs Çöküşünü Bilen Analist Açıkladı: “Bitcoin’in Bir Sonraki Hamlesi..!”
Hazır Olun! Bu Altcoinde Tarih Tekerrür Ederse Artış Görülebilir!
Hazır Olun! Bu Altcoinde Tarih Tekerrür Ederse Artış Görülebilir!
Yeni Terra (LUNA) Vakası Mı? Bank Run Endişesi Artıyor!
Yeni Terra (LUNA) Vakası Mı? Bank Run Endişesi Artıyor!
Yorumlarıyla Dikkat Çeken Analist Bu 3 Altcoin İçin Tahminini Yaptı!
Yorumlarıyla Dikkat Çeken Analist Bu 3 Altcoin İçin Tahminini Yaptı!
Binance CEO’su CZ Fişi Çekti Mi? FTX Batacak Mı? İşte Son Açıklama!
Binance CEO’su CZ Fişi Çekti Mi? FTX Batacak Mı? İşte Son Açıklama!
Dev Varlık Yöneticisinden Bu Altcoin Projesine Övgü: Web3’ün Kralı!
Dev Varlık Yöneticisinden Bu Altcoin Projesine Övgü: Web3’ün Kralı!
Dikkat! Bomba LUNC Raporu! Ünlü Platform: Kasım’da Bu Seviyeler Geliyor!
Dikkat! Bomba LUNC Raporu! Ünlü Platform: Kasım’da Bu Seviyeler Geliyor!
Son Dakika: Alameda’nın Elinde Tuttuğu 18 Kripto Para! Binance FTX’e Savaş Açmıştı!
Son Dakika: Alameda’nın Elinde Tuttuğu 18 Kripto Para! Binance FTX’e Savaş Açmıştı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Güncel NFT Haberleri
OpenSea Telif Ücretleri İçin Yeni Bir Geliştirme Üzerinde Çalışıyor!
Rishi Sunak’a Rağmen Kripto Paralarda Harekete Geçtiler!
Son Dakika: Solana ve Meta Arasında Muhteşem Ortaklık!
Instagram’dan Yeni NFT Hamlesi: Bu Hareketle Tiktok’u Sollayabilir!
Facebook ve Instagram’dan Bu 2 Altcoin İçin Büyük Hamle!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022