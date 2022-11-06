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Küresel enflasyon dünyadaki tüm devletleri az veya çok etkiliyor. Küresel resesyonun ortasında insanları bir sığınak arıyor. ABD’de %10, Avrupa’da %10’un üzerinde ve birçok gelişmekte olan ülkede %30’ün üzerinde enflasyon var. Elbette bunlar resmi enflasyon rakamları hissedilen ise dünyanın dört bir yanında çok daha fazla. Enflasyon özellikle orta ve dar gelir grubuna sahip insanları son derece olumsuz etkiliyor, peki çözüm ne?

Bitcoin Enflasyondan Korur Mu?

Kripto para birimleri büyüdü, büyüdü ve kurumsal yatırımcıların daha fazla dikkatini çeker hale geldi. ABD borsalarında çok sayıda kripto para bağlantılı hisse bulunuyor. Coinbase (COIN), MicroStrategy ve Bitcoin madencilik hisseleri gibi, anlayacağınız kripto paralar artık sadece kripto borsalarıyla sınırlı değil. Büyük hedge fonlar, borsa hisseleri, OTC yatırımcıları ve diğerleriyle büyümesini sürdürdü. Elbette bu büyümenin, genişlemenin bir bedeli olacaktı. Artık kripto paralar makroekonomik ortama giderek daha bağımlı hale geliyor.

Ne yazık ki, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve dünyanın diğer birçok ülkesindeki mevcut enflasyon oranları bu ortamı yatırım için pek de teşvik edici kılmıyor. Bununla birlikte, durgunluk/resesyon, artan tüketici fiyatları ve fiat ile satın alma gücünün kaybı yatırımcıların enflasyondan kaçış yolu aramasına neden olmaktadır. Resesyon demişken İngiltere Merkez Bankası önümüzdeki 2 yıl boyunca 100 yılın en büyük resesyonuna hazırlıklı olunması uyarısında bulundu.

Yıllardır, Bitcoin’i enflasyona karşı en iyi korunaklardan biri olarak tanımlayan güçlü bir anlatı var. Kripto para birimlerinin parabolik yükselişi, itibari para birimlerinin giderek zayıflayan satın alma gücüyle birleşince bu yorum daha da güçlendi. Ancak, en eski ve en büyük kripto para biriminin savunucularının argüman gücü, yıllarca süren ayı piyasasının yörüngesinde zayıfladı.

Bitcoin Enflasyondan Korur

Peki bugün halen Bitcoin’in enflasyondan koruyacağını söyleyebilir miyiz? Bitcoin neden enflasyona karşı bir koruma olarak görülmeli? Bu tezi haklı çıkarmak için kullanılan en az iki grup argüman var. Bunlardan ilki Bitcoin’in temel özellikleriyle ilgilidir. İtibari para birimlerinin aksine BTC, merkezi değildir. Şeffaf para politikasına sahiptir ve emisyonu yıllar önce belirlenmiştir. Yani 21 milyonluk sınırlı arzın hangi yıl ne kadarının dolaşıma gireceği zaten belli. Merkez bankaları ise bu konuda tam bir sürpriz yumurta.

Bitcoin’in enflasyona karşı bir koruma olduğu tezine yönelik ikinci argüman, bir yatırım nesnesi olarak uzun vadeli sonuçlarıyla ilgilidir. BTC‘yi herhangi bir zamanda satın alan ve tam olarak 3 yıl 4 ay 4 gün elinde tutan kimse bugüne kadar dolar paritesinde zarar etmedi. BTC’nin fiyatını 2014’te %86, 2018’de %84 ve 2022’de %75 düşüren acımasız ayı piyasalarına rağmen, Bitcoin küllerinden yeniden doğan bir Anka kuşu gibidir.

Bitcoin ve Enflasyon Şüphesi

Yukarıdaki iki gerekçe geçtiğimiz yıl Fed enflasyon geçicidir derken Bitcoin yatırımcılarının “umarım enflasyon daha da yükselir” demesine neden oldu. Bugün Fed %180 derece döndü ve birkaç ayda yıllar içinde artması gereken miktar kadar faiz artırdı. Ayrıca 2021 yılının sonunda başlayan ayı piyasaları kripto para yatırımcılarının Bitcoin’in enflasyondan koruyacağına dair şüphelerini artırdı. BTC fiyatını tüm zamanların en yüksek seviyesinin (ATH) %75 altına itti. Bitcoin, Kasım 2021’de ulaştığı 69.000 seviyesinden Haziran 2022’de şu anki en düşük seviye olan 17.600 dolara kadar geriledi.

O halde, geçen yılki boğa piyasasının en üst noktasında kripto para satın alan bazı yatırımcıların itibari paralarında enflasyonu memnuniyetle tercih etmeleri şaşırtıcı değil. Bu oran şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nde %8,2 ve Avrupa’da %10,7’dir. Bu kadar yüksek rakamlar bile %74’lük bir düşüşten daha olumludur.

Bitcoin Enflasyondan Korumaz

Bazı Twitter kullanıcıları Bitcoin’i çeşitli varlık ve emtialarla yan yana koyarak enflasyondan korunma söylemiyle dalga geçiyor. Örneğin, @MacroAIf____ BTC’yi avokado ile karşılaştırarak “avokadonun hala Bitcoin’den daha iyi bir enflasyon koruması olduğunu” iddia etti.

Şimdilik haklı gibi görünmesi gerçekten can sıkıcı, peki Bitcoin neden avokadoyla savaşmak zorunda kaldı veya onun gerisine düştü? Bunun temel nedeni Bitcoin’in teknoloji hisseleriyle paylaştığı yüksek korelasyondur. Geçmişte BTC’yi SPX veya NASDAQ ile ilişkisiz bir varlık olarak görme girişimleri olduğu için Bitcoin destekçileri bu durumdan hiç memnun değil.

Bitcoin’in Düşmanı Korelasyon

Aşağıdaki grafikte, Bitcoin ile NASDAQ (mavi) ve SPX (mavi) arasındaki günlük korelasyon katsayısını görüyoruz. Bu katsayı 2022’nin başından bu yana neredeyse tamamen pozitif ve çok yüksek. . Teknoloji şirketlerinin NASDAQ endeksi ile korelasyon yılın büyük bölümünde %80-90, SPX endeksi ile ise %70-80 civarında kalmıştır.

Ayrıca, geleneksel piyasa ile korelasyon özellikle makroekonomik verilerin açıklandığı dönemlerde belirgindir. Bunlar arasında özellikle enflasyon, işsizlik ya da Fed’in faiz artırımı konferanslarına ilişkin yeni veriler yer alıyor. Nitekim 10 Kasım tarihinde açıklanacak ABD enflasyon verisi daha şimdiden kripto para yatırımcılarını titretiyor.

Dolayısıyla, ABD’li yatırımcıların şu anda Bitcoin’e enflasyona karşı bir hedge olarak değil, başka bir riskli varlık olarak baktığını görüyoruz.

Enflasyona Çözüm Bitcoin (BTC)

Bitcoin’in artık ana akıma girmiş olmasının yukarıda da belirttiğimiz gibi şüphesiz bir bedeli olacaktı. Bu bedel, Bitcoin’in küresel finansın bir parçası haline geldiğinin kabul edilmesidir ve etkileyen faktörler Satoshi Nakamoto’nun başlangıçta öngördüğünden farklı olabilir. Yani yukarıda bahsettiğimiz yatırımcıları çıldırtan korelasyon detayı aslında istenmesi gerekilen bir şeydir.

Bu artık geçilmesi gerekilen başka bir aşamayı temsil ediyor. Zamanla, kripto para birimleri için karakteristik olan ve traderları ona iten volatilitenin zayıfladığını göreceğiz. Ayı ve boğa piyasaları öncekiler kadar heyecan veya acı verici olmayacak. Kripto paraların kullanım durumu genişleyecek ve BTC, ETH gibi temeli sağlam varlıkların bugün olduğu seviyelerin çok daha ötesinde olduğunu göreceğiz.

Paranın bu hızlı dijital evriminin amacı, fiat para birimlerinin “ince havasına” dayanan kusurlu mekanizmaları iyileştirmektir. Bitcoin henüz 15 yaşında ve gençliğini, orta yaşını, 60’ıncı yılını bugünden tahmin etmek güç değil.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.