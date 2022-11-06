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  •   Yüzde 81! Dogecoin, Solana ve 3 Altcoin İçin Ralli Uyarısı!

Yüzde 81! Dogecoin, Solana ve 3 Altcoin İçin Ralli Uyarısı!

Toplam 5 kripto para için kritik ralli uyarısı, önemli seviye ve hedeflere dikkat çekti.
14:00
6 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Daha önce yaptığı ralli uyarılarının bir kısmı yatırımcılara ciddi kazançlar getirdi. Aynı isim yine konuştu. Popüler kripto para analisti yüz binlerce yatırımcı tarafından takip ediliyor ve kabul edilebilir bir başarı oranına sahip. DOGE, SOL ve iki kripto para için yaptığı ralli uyarısı ciddi bir fırsat olabilir. Peki hangi altcoinler için kaç dolar hedef verdi?

Altcoin Sepeti

538.000 Twitter takipçisine kripto paralarla alakalı görüşlerini aktaran Kaleo birlikte çalışabilir blockchainlerden oluşan bir ekosistem olmayı hedefleyen Cosmos’un harekete geçtiğinde en büyük patlamalardan birini yapabileceğini söyledi. ATOM için beklentisi oldukça yüksek. Kaleo, ATOM için bir sonraki büyük hamleyi BTC paritesinde değerlendiriyor.

“BTC çiftinde oluşan bu üç yıllık taban aralığından nihayet çıktığında, fiyatın nasıl yükseldiğini göreceksiniz.”

Bu yazının yazıldığı sırada ATOM 15,12 dolar değerindeydi. Listenin ikinci sırasında ise Twitter haberiyle ralliye başlayan Dogecoin (DOGE) vardı. Kaleo meme token Dogecoin (DOGE) için de yüksek bir fiyat hedefine sahip ve bu token’ın etrafındaki son hype’a rağmen daha fazla yükseliş bekliyor.

“DOGE’nin 0,20 dolara giden yolu.”

Bu yazının yazıldığı sırada DOGE 0,124 dolarda bulunuyordu.

Ralli Yapacak Altcoinler

Trader ayrıca en büyük Ethereum rakibi olan Solana (SOL)’yı da radarına aldı. Kaleo Solana (SOL) için de büyük bir güç öngörüyor ve önümüzdeki haftalarda Bitcoin’den önemli ölçüde daha iyi performans göstereceğini tahmin ediyor.

Kaleo’nun grafiğine göre, SOL/BTC grafiğinde %78’lik bir artış göreceğiz. Fakat yatırımcılar FTX’e karşı başlatılan FUD dalgasında dikkatli hareket etmeli. Alameda elinde ciddi miktarda FTT ve SOL tutuyor, nakit rezervleri zayıf olduğu için şirketle alakalı bazı olumsuz iddialar dolaşıma sokuldu.

Dördüncü sırada Ethereum ölçeklendirme çözümü Polygon (MATIC) geliyor. Geçtiğimiz ay yapılan duyurular sonrasında bizim de belirttiğimiz 1 dolar hedefi kolayca aşıldı. Kaleo, geçtiğimiz hafta piyasaya karşı göreceli bir güç göstermesine rağmen, MATIC’in hala gidecek daha fazla yolu olduğuna inanıyor. Ona göre 2,8 dolar zirvesi makul bir hedef.

THORchain son sırada yer alıyordu. Kaleo, RUNE için mevcut fiyatı olan 1,65 dolardan %81 daha yüksek olan 3,00 dolarlık hedefe işaret ediyor.

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