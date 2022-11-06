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ABD SEC mesaiye devam ediyor. Kripto paralarla alakalı yasak mevzuat henüz doğmamış olsa da soruşturmalar açılmaya devam ediyor. SEC’in en bilinen kripto para davası Ripple’a karşı açtığıdır. Ancak henüz resmen ilan etmediği yeni bir büyük daha var. Bugün kısa süre önce davayla alakalı önemli bir evrak sızdırıldı.

SEC Kripto Para Davası

Hexicans influencerları SEC tarafından HEX, PulseChain ve PulseX konusunda yürütülen bir soruşturmaya çağrıldı. Eric Wall tarafından ortaya atılan iddiaya göre EX bilgi kanalları, dijital verilerin imhası konusunda bazı tavsiyeler yayınladı. Eski SEC Avukatı @Marc_Fagel ise HEX topluluğu tarafından sahte olduğu iddia edilen belgenin gerçek olma potansiyeline dikkat çekti. Kendi görev yaptığı dönemde imzaladığı evraklarla birebir aynı olduğunu söyledi.

HEX Token fiyatı yazı hazırlandığı sırada %5,4 kayıpla 0,039 dolarda bulunuyor.

HEX Davası

Eric Wall tarafından paylaşılan görselde SEC’in soruşturmayı destekleyecek gerekli materyallerin temini için bazı isimleri davet ettiği görülüyor. Mahkeme celbinde şunları yazıyor;

“SEC personeli tarafından yürütülmekte olan bir soruşturmayla ilgili belge ve verilere sahip olabileceğinize inanıyoruz. Bu nedenle, bu tür kanıtların makul bir şekilde korunması ve bir sonraki bildirime kadar saklanması gerektiğini bildiririz. Ayrıca, bu soruşturmanın bir parçası olarak size ekteki mahkeme celbi verilmiştir. Mahkeme celbi, 15 Kasım 2022 tarihine kadar mahkeme celbi ekine yanıt veren belgeleri sunmanızı gerektirmektedir.”

Celp 1 Kasım tarihinde gönderilmiş. Eric Wall dün öğleden sonra şunları söyledi;

“Güncelleme: Hexicanların artık genel olarak SEC belgelerinin gerçek olduğunu kabul etmeye başladıklarını duyuyorum. Ancak çoğu, bunun bazı önemsiz, küçük ihlallerden kaynaklandığını düşünüyor gibi görünüyor. Gününüzü mahvetmek için buradayım. Kesinlikle önemsiz bir soruşturma gibi görünmüyor”.

İlerleyen günlerde soruşturmaya dair SEC tarafından resmi bir duyuru yapılması halinde HEX fiyatı daha ciddi kayıplar yaşayabilir. Bu tarz durumlar altcoinlerin çift haneli düşüşlerine neden olur. Yatırımcılar potansiyel kayıp riskine hazırlıklı olmalı.