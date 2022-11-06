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Kripto Paralarda En Büyük Yükseliş Sinyali! Justin Bennett Açıkladı!

Kripto paralarda boğa sezonu ne zaman başlayacak? Justin iki kritik veriye dikkat çekti ve Bitcoin için bir hedef verdi.
12:00
6 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

2022 yılı kripto para yatırımcıları için adeta şok etkisi oluşturdu. Milyarlarca dolarlık saldırılar. Terra’nın sistemindeki mantık hatasının yol açtığı 40 milyar dolarlık kayıp. Fed’in yılda artırması gereken faiz oranına iki çeyrekte ulaşması. Elon Musk’ın Twitter’ı resmen satın alması. Kripto para topluluğu aylardır sık aralıklarla önemli gelişmelerin piyasaları etkilediğini görüyor. Peki Justin Bennett neler bekliyor?

Kripto Paralarda Yükseliş

Popüler bir kripto stratejisti, bir grafiğin Bitcoin (BTC) ve kripto piyasalarının geri kalanı için yükselişin devam edeceğinin habercisi olabileceğini söylüyor. Analist Justin Bennett, 110.600 Twitter takipçisine Tether hakimiyet grafiğinin (USDT.D), Kasım 2021’den bu yana metriği yükseliş trendinde tutan diyagonal desteği ihlal etmenin eşiğinde olduğunu söylüyor.

Traderlar kripto piyasa değerinin ne kadarının stablecoin USDT’den oluştuğunu gösterdiği için USDT.D grafiğini sıklıkla takip ediyor. USDT.D grafiğinin düşüş eğiliminde olması, yatırımcıların risk almak için stablecoinlerden vazgeçtiğini gösterir. Bu veri geleneksel olarak yükseliş sinyalidir.

“Bence şu anda kripto için en yükseliş sinyali Tether hakimiyet grafiği. Bu, kriptoya ters yönde hareket ediyor ve şu anda kırılıyor. Şu an itibariyle doğrulanmadı. Haftalık kapanış önemli olacak.”

Kripto Paralar Ne Zaman Yükselecek?

Yazı hazırlandığı sırada Justin tarafından çizilen %7 trend çizgisinin altında %6,8 seviyesinde bulunan USDT.D henüz net bir dönüşe işaret etmiyor. USDT.D grafiği bir yıllık yükseliş trendini potansiyel olarak sona erdirme işaretleri verirken, Analist Bennett Bitcoin‘in Aralık ayına kadar 26.000 dolar hedefine gideceğini düşünüyor.

“26.000 dolarlık BTC zirvesi hala masada… Ancak, Bitcoin’in 22.800 dolar üzerinde kapanışlara ihtiyacı var. DXY’nin (ABD dolar endeksi) önümüzdeki hafta 109,30 puanın altında kapanışlar yapması gerekiyor. Kolay değil ancak dönüş potansiyeli var.”

Yazı hazırlandığı sırada BTC 21.200 dolardan alıcı buluyordu. Dolar endeksi ise 110,79 bölgesindeydi. Bennett ayrıca DXY için 109,30 seviyesinin neden sürekli bir kripto rallisi için anahtar olabileceğine inandığını da açıklıyor.

“109,30’un önümüzdeki hafta DXY için ne kadar önemli olacağını yeterince vurgulayamıyorum. Burası son derece önemli. 2022 trend çizgisi, azalan kanal desteği ve aylık kilit seviye yani altında kapanış bize genişletilmiş kripto rallisinin başlayacağını söyleyecek.”

Önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon verisi beklentinin altında gelirse (Perşembe 16:30) dolar endeksi belirtilen bölgenin altına kadar düşebilir.

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