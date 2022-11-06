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5 Yıl Kaldı! Ünlü Milyarderden Uçuran Kripto Para Açıklaması!

Bir milyarderin Bitcoin'e bakışı, Bitcoin için önümüzdeki yıllarda ne bekliyor?
11:30
6 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paralar nereye gidiyor? Tanınmış bir milyarder bir Bitcoin metriğine dikkat çekerek bazı açıklamalarda bulundu. Milyarderlerin görüşleri analistlerin tahminlerinden daha fazla ilgi görüyor. Tim Draper bunlardan biridir. Kripto paraların ve özellikle Bitcoin’in geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamanın detayları ve daha fazlası.

Kripto Paralar

Milyarder Tim Draper, küresel Bitcoin (BTC) benimsemesinin son derece iyi ilerlediğinden emin görünüyor. Portekiz’in Lizbon kentinde düzenlenen Web Summit 2022’de verdiği yeni bir röportajda Draper, Bitcoin’in 100 milyon cüzdana ulaşmasının “olağanüstü” bir başarı olduğunu söyledi. Geçtiğimiz günlerde Bitcoin’in 15’inc yaşını kutladık ve aykırı bir ödeme sisteminin bu kadar kısa sürede 100 milyon eşiğini aşabilmesi büyük başarıdır.

“Şu anda 100 milyon Bitcoin cüzdanı var ve bu oldukça olağanüstü, oldukça heyecan verici. Ve sadece 15 yıl oldu”.

Draper’a göre, amiral gemisi kripto varlığının küresel olarak benimsenmesi önümüzdeki yıllarda daha da hızlanacak.

“Bilirsiniz, insanlar ‘Peki, neden 10 milyar (cüzdan) yok?’ der. 10 milyar cüzdan yok çünkü yeni teknolojilerin tüm dünyada yaygınlaşması zaman alıyor. Facebook her yerde ama piyasaya çıkalı tam 20 yıl oldu. Dolayısıyla Bitcoin’e beş yıl daha verin ve harika şeyler olduğunu göreceksiniz.”

Milyarderin Bitcoin Yorumu

Milyarder risk sermayedarı ayrıca Bitcoin’in en iyi kullanım alanının bir takas aracı olarak hizmet vermek olduğunu düşünüyor. Tim onu gerçek bir para olarak görüyor. Topluluk bu konuda bölünmüş durumdadır. Bir kısım Bitcoin’in değer deposu olduğunu düşünürken diğerleri onun para birimi olarak çalışabileceğine inanıyor. Yani BTC kimilerine göre Altın, kimilerine göre dolar…

“Bence Bitcoin’in en iyi kullanım alanı bir para birimi olması. Yiyeceğimizi, giyeceğimizi ve barınağımızı Bitcoin ile satın alabildiğimiz anda, herhangi bir itibari para birimine tutunmak için hiçbir neden kalmaz. Çünkü tamamen güvenilir, kötü hükümetlerden ve bankalardan uzak bir para birimine sahip olmayı tercih edersiniz ve bu da insanlar için büyük bir fırsattır.”

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 21.100 dolar seviyesinde bulunuyordu. Perşembe günü açıklanacak enflasyon kararı piyasayı şimdiden tedirgin etmeye başladı.

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