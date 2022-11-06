Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Dogecoin (DOGE) Fiyatı Buraya Gidiyor!

DOGE yatırımcılarının özellikle 2 bölgeye dikkat etmesi gerekiyor. Kırılma yakında gerçekleşebilir.
10:10
6 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarının en eski ve en büyük meme coini DOGE yeniden gündemde kendine yer buluyor. Dün Matt Wallace yakında Twitter’ın DOGE ödemelerini başlatacağı duyurdu. Wallace daha önce de Tesla’nın başlatacağı DOGE desteğini 1 ay önceden duyurmuştu. Eğer tarih tekerrür ederse 5 Aralık tarihine kadar Elon Musk’ın müjdeyi vermesi gerekiyor.

Dogecoin (DOGE) Yorum

Dogecoin‘in 25 Ekim’de 0,06 destek seviyesinden toparlanması, boğaların grafiklerde üstel kazançlar elde etmesi için sağlam bir temel oluşturdu. Sonuç olarak, meme coin günlük 20/50/200 hareketli ortalamalarının üzerine çıkarak tek taraflı bir yükseliş eğilimi sergiledi. Bu arada, son büyüme günlük zaman diliminde bir yükseliş paterni izledi. Yazı hazırlandığı sırada DOGE fiyatı 0,128 dolarda bulunuyordu.

Son ralli 25 Ekim’den 1 Kasım’a kadar %140’lık şaşırtıcı bir yatırım getirisinin ardından alıcıların 0,111 direncini desteğe dönüştürmesiyle güç kazandı. Bu arada, 0,14 dolarlık zirve yeşil mum çubukları serisini plato haline getirdi. Ek olarak, son fiyat hareketleri son birkaç hafta içinde bir yükseliş flaması oluşturdu. Formasyonun üzerindeki herhangi bir kırılma altcoini yeni bir zirveye itebilir.

Dogecoin Fiyat Tahmini

Formasyonun hedefi DOGE fiyatının 0,17 dolar zirvesine ulaşabileceğini gösteriyor. Bunun için 0,14 dolar üzerinde kapanışlara ihtiyaç var. Genel olarak, hacim yukarı doğru eğilim gösterdiğinde flamalarda yukarı kırılmalar daha olasıdır. Ancak DOGE özelinde hacimler düşüş trendindeydi. Bu nedenle, ani düşüşler 0,111 dolar desteğine kadar geri çekilmeye sebep olabilir.

RSI aşırı alım bölgesinden geri çekiliyor ve 0,06 dolar dibini destekleyen yatırımcılar kar satışlarına ağırlık vermeye başladı. Dogecoin’in tüm borsalarda son 24 saatteki Açık Faizi %8,5’in üzerinde bir artış kaydetti. Buna paralel olarak, DOGE 24 saat içinde %5’in üzerinde bir fiyat artışı gördü. Bu okuma, vadeli işlemler piyasasındaki yükseliş eğilimini doğruladı.

Bitcoin ile 30 günlük periyotta %84 oranında fiyat korelasyonu paylaşan Dogecoin’in yönünü belirleyecek olan şey BTC’nin hareketi olacak. Yazı hazırlandığı sırada BTC 21.100 dolar seviyesinde bulunuyordu. Perşembe günü açıklanacak enflasyon verisi yatırımcıların risk iştahını azaltacaktır. Eğer enflasyon beklentinin üzerinde gelirse DOGE için 0,11 dolar desteğinin kırıldığını görebiliriz.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Son Dakika: Twitter, Dogecoin ve Elon Musk! Matt Wallace Müjdeledi!
Son Dakika: Twitter, Dogecoin ve Elon Musk! Matt Wallace Müjdeledi!
Dikkat! Herkes Dogecoin’in Rakibini Shiba Sanıyordu! İşte Gerçek Rakibi!
Dikkat! Herkes Dogecoin’in Rakibini Shiba Sanıyordu! İşte Gerçek Rakibi!
Şu Anda Dogecoin Alınır Mı: DOGE Grafikleri Ne Diyor?
Şu Anda Dogecoin Alınır Mı: DOGE Grafikleri Ne Diyor?
DOGE ve SHIB’e Yükseliş Engeli! Fiyat Artışının Sonuna Gelindi Mi?
DOGE ve SHIB’e Yükseliş Engeli! Fiyat Artışının Sonuna Gelindi Mi?
DOGE Rallisini Hedefi! Dogecoin Kaç Dolar Olur?
DOGE Rallisini Hedefi! Dogecoin Kaç Dolar Olur?
Dogecoin (DOGE) Teknik Analiz: Ralli Devam Edecek Mi?
Dogecoin (DOGE) Teknik Analiz: Ralli Devam Edecek Mi?
Shiba Inu Dogecoin’i Takip Mi Edecek? Twitter Beklentisi Alımları Tetikledi!
Shiba Inu Dogecoin’i Takip Mi Edecek? Twitter Beklentisi Alımları Tetikledi!
Sıcak Gelişme: Elon Musk’a Kripto Parayla Ödeme Sorusu! Ne Dedi?
Sıcak Gelişme: Elon Musk’a Kripto Parayla Ödeme Sorusu! Ne Dedi?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Güncel NFT Haberleri
Rishi Sunak’a Rağmen Kripto Paralarda Harekete Geçtiler!
Son Dakika: Solana ve Meta Arasında Muhteşem Ortaklık!
Instagram’dan Yeni NFT Hamlesi: Bu Hareketle Tiktok’u Sollayabilir!
Facebook ve Instagram’dan Bu 2 Altcoin İçin Büyük Hamle!
Cardano NFT’leri, NFT Gerilemesine Rağmen Hızla Büyüyor!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022