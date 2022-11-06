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Kripto para piyasalarının en eski ve en büyük meme coini DOGE yeniden gündemde kendine yer buluyor. Dün Matt Wallace yakında Twitter’ın DOGE ödemelerini başlatacağı duyurdu. Wallace daha önce de Tesla’nın başlatacağı DOGE desteğini 1 ay önceden duyurmuştu. Eğer tarih tekerrür ederse 5 Aralık tarihine kadar Elon Musk’ın müjdeyi vermesi gerekiyor.

Dogecoin (DOGE) Yorum

Dogecoin‘in 25 Ekim’de 0,06 destek seviyesinden toparlanması, boğaların grafiklerde üstel kazançlar elde etmesi için sağlam bir temel oluşturdu. Sonuç olarak, meme coin günlük 20/50/200 hareketli ortalamalarının üzerine çıkarak tek taraflı bir yükseliş eğilimi sergiledi. Bu arada, son büyüme günlük zaman diliminde bir yükseliş paterni izledi. Yazı hazırlandığı sırada DOGE fiyatı 0,128 dolarda bulunuyordu.

Son ralli 25 Ekim’den 1 Kasım’a kadar %140’lık şaşırtıcı bir yatırım getirisinin ardından alıcıların 0,111 direncini desteğe dönüştürmesiyle güç kazandı. Bu arada, 0,14 dolarlık zirve yeşil mum çubukları serisini plato haline getirdi. Ek olarak, son fiyat hareketleri son birkaç hafta içinde bir yükseliş flaması oluşturdu. Formasyonun üzerindeki herhangi bir kırılma altcoini yeni bir zirveye itebilir.

Dogecoin Fiyat Tahmini

Formasyonun hedefi DOGE fiyatının 0,17 dolar zirvesine ulaşabileceğini gösteriyor. Bunun için 0,14 dolar üzerinde kapanışlara ihtiyaç var. Genel olarak, hacim yukarı doğru eğilim gösterdiğinde flamalarda yukarı kırılmalar daha olasıdır. Ancak DOGE özelinde hacimler düşüş trendindeydi. Bu nedenle, ani düşüşler 0,111 dolar desteğine kadar geri çekilmeye sebep olabilir.

RSI aşırı alım bölgesinden geri çekiliyor ve 0,06 dolar dibini destekleyen yatırımcılar kar satışlarına ağırlık vermeye başladı. Dogecoin’in tüm borsalarda son 24 saatteki Açık Faizi %8,5’in üzerinde bir artış kaydetti. Buna paralel olarak, DOGE 24 saat içinde %5’in üzerinde bir fiyat artışı gördü. Bu okuma, vadeli işlemler piyasasındaki yükseliş eğilimini doğruladı.

Bitcoin ile 30 günlük periyotta %84 oranında fiyat korelasyonu paylaşan Dogecoin’in yönünü belirleyecek olan şey BTC’nin hareketi olacak. Yazı hazırlandığı sırada BTC 21.100 dolar seviyesinde bulunuyordu. Perşembe günü açıklanacak enflasyon verisi yatırımcıların risk iştahını azaltacaktır. Eğer enflasyon beklentinin üzerinde gelirse DOGE için 0,11 dolar desteğinin kırıldığını görebiliriz.