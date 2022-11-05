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GALA cephesinde yaşanan olumsuzluk nedeniyle fiyat aşırı volatilite gördü ve çok sayıda yatırımcı mağdur oldu. Binance borsasında GALA Coin fiyatı toparlanmış olsa da mağdurların zararının telafisi konusunda atılacak adımlar merakla bekleniyor. Üstelik saldırının detayları da merak edilen konular arasında. Bugün iki önemli konuda topluluğu aydınlatan bir duyuru yayınlandı.

Gala Coin Hack

pGALA (BEP20), GALA tokenının (ERC20) tokenlaştırılmış versiyonudur. Normal şartlar altında, tokenlaştırılmış versiyon orijinal versiyona 1:1 oranında sabitlenir ve herhangi bir zamanda bu versiyon için itfa edilebilir. Çapraz zincir köprüsü kurulduktan ve pTokens sürümü (bu durumda pGALA) var olduktan sonra, varlık, pNetwork’ün farkında olması gerekmeden herkesin kullanması veya entegre etmesi için kullanılabilir. Bu, örneğin DeFi platformlarındaki pGALA desteğinin yanı sıra merkezi borsalardaki BEP20 para yatırma/çekme desteğini de içerir. Özetle hacklenen direkt olarak Gala Games olmadı, GALA Coin ile bağlantılı kritik bir akıllı sözleşme istismar edildi.

Önemli: Şu anda DEX’lerde ve merkezi borsalarda işlem gören pGALA token, 1:1 sabitlenmiş token olmayabilir. Aşağıdaki bölümlerde açıklandığı üzere, halihazırda dolaşımda teminatsız pGALA bulunmaktadır, dolayısıyla bu token ile etkileşime girilmemesi yönünde kamuoyuyla paylaşılan tavsiyeler mevcuttur. Şu anda işlem gören teminatsız pGALA’nın fiyatı yaklaşık 0,00000109 BNB değerindedir mevcut BNB/USD fiyatlarıyla yaklaşık 0,00038 dolardır.

Gala Coin Saldırısı Nasıl Oldu?

3 Kasım tarihinde pNetwork ekibi pGALA akıllı sözleşme sahipliğinde şüpheli bir durum olduğunu fark etti. Bu zafiyet sözleşme oluşturma sırasında yapılan hatalı bir yapılandırmadan kaynaklıydı. pNetwork ekibi daha sonra GalaGames ekibine ulaşarak GALA tokenı için BEP20 para yatırma/çekme işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede askıya alınması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. GalaGames’i PancakeSwap havuzundaki fonların risk altında olduğu konusunda uyardı.

Aynı gün pNetwork ekibi, acil durumu ve BEP20 para yatırma işlemlerinin askıya alınması gerektiğini gerekçe göstererek Huobi Global ile temasa geçti, ancak daha sonra tespit edildiği üzere Huobi bu konuda hızlı davranamadı.

pNetwork ve Gala Games ekipleri, pGALA tokenı için BEP20 para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak askıya almaları için borsaları uyarmanın gerekliliği konusunda anlaştı. Bazı borsalar (örneğin Binance) tüm BEP20 para yatırma ve çekme işlemlerini derhal askıya aldı. Ne yazık ki, BEP20 para yatırma ve çekme işlemleri tüm merkezi borsalarda derhal askıya alınmadı ve durum daha da kötüleşti.

Gala Coin Kurtarma Planı

İlk bölüm, olay gerçekleşmeden önce önceki pGALA tokenını zincir üzerinde tutanlar için tamamen teminatlandırılmış bir pGALA-on-BSC tokenına erişimi yeniden sağlamayı amaçlamaktadır. İkinci kısım, havuzun White Hack ile boşaltılmasıyla toplanan BNB varlıklarının (teminatsız pGALA karşılığında toplanan) tam olarak iade edilmesini amaçlamaktadır. Bu, her bir teminatsız pGALA için yaklaşık 0.00000109 BNB, yani mevcut BNB/USD fiyatlarıyla yaklaşık 0.00038 dolar anlamına gelmektedir.

GALA veya pGALA ile ilgili olarak merkezi borsalarla etkileşime girenler ise borsalardan yapılacak duyuruları beklemeli.

Kurtarma planının bir parçası olarak iki anlık görüntüye ihtiyaç vardır. İlk anlık görüntü S1, #22745013 numaralı blokta, 3 Kasım 22:45’te alınmıştır. İkinci anlık görüntü S2, 7 Kasım 2022 Pazartesi günü 12:00’da alınacaktır. İkinci anlık görüntüden sonra BSC’de gerçekleşen herhangi bir pGALA zincir içi aktarımı dikkate alınmayacak ve bu nedenle kurtarma planı kapsamında geçersiz sayılacaktır.

Önceki pGALA akıllı sözleşmesinin yerini yeni ve güvenli bir pGALA akıllı sözleşmesi alacağından, halen yerel ethereum zincirinde (ERC20) bulunan GALA, yeni pGALA tokenını zaten tam olarak teminatlandırmaktadır.

Tamamen teminatlandırılmış yeni pGALA tokenına geçiş, önceki pGALA’nın tüm sahiplerine yeni pGALA’nın airdrop’u yoluyla gerçekleşecektir. Spesifik olarak, yeni pGALA’nın airdrop’u, iki anlık görüntüde tutulan daha düşük miktara dayalı olarak anlık görüntülerden birine dahil olan tüm sahipler için eski pGALA ile 1:1 oranında gerçekleşecektir.

Örnek 1: A hamili tokenlarını hiç taşımadı, dolayısıyla S1 anlık görüntüsünde 100 pGALA’ya ve S2 anlık görüntüsünde 100 pGALA’ya sahipti. Bu durumda, A sahibi 100 yeni pGALA alacaktır.

Örnek 2: B sahibi, iki anlık görüntü arasındaki süre boyunca pGALA tokenlerinin %50’sini sattı, dolayısıyla anlık görüntü S1’de 100 pGALA’ya ve anlık görüntü S2’de 50 pGALA’ya sahipti. Bu durumda, B sahibi bu iki anlık görüntüden daha düşük olan miktarı, 50 yeni pGALA’yı alacaktır.

Yeni pGALA, Ethereum’da GALA için 1:1 oranında tamamen kullanılabilir.

Yeni pGALA akıllı sözleşmesinin başlatılması ve bunun sonucunda kullanıcılara dağıtımı 9 Kasım Çarşamba günü gerçekleşecek.