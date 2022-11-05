Ünlü kripto para analisti ve destekçisi Michaël van de Poppe yaptığı son açıklamalarla birlikte 3 altcoin'in gidişatı hakkında bilgi verdi.

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Ünlü kripto para analisti Ethereum (ETH) tabanlı altcoin Chainlink (LINK) için bir ralli öngörürken Dogecoin (DOGE) ve ETH ölçeklendirme çözümü Polygon (MATIC) ile ilgili tahminlerini güncelledi. Kripto trader’ı Michaël van de Poppe 165.000 YouTube abonesine, merkezi olmayan ağların başında gelen Chainlink’in, altcoinin 7 dolarlık fiyat alanını başarılı bir şekilde kilit bir destek seviyesine dönüştürmesinin ardından 11 dolara yükselebileceğini söyledi.

Chainlink İçin Parlak Görüntü

Chainlink harika gidiyor. Potansiyel uzun bölgeler için hedeflerimize bu dönüşü de ekliyoruz. Benim de baktığım en iyi fırsat, burada potansiyel bir alım için 7,60 dolardı, ancak bunu 7,35 dolardan aldık, güzel bir destek/direnç çevirme devamlılığı bulunuyor, bu yüzden bu noktada aralığın en yüksek seviyesindeyiz. Bu da beni Chainlink’te büyük bir kırılma yaşayacağımıza ve bunun sonucunda 11 dolara doğru koşacağımıza inandırıyor.

Bu yazının yazıldığı sırada, LINK gün içinde yaklaşık %11 artışla 8,73 dolardan işlem görüyor.

Dogecoin İçin Hedef Matic Icin Düzeltme

Gözünü Dogecoin’e diken Van de Poppe, geçen hafta yaşanan büyük rallinin ardından meme token’ın mevcut trendinin aşağı yönlü olduğunu söylüyor. Ancak trader, DOGE’nin kilit bir seviyeyi aşmayı başarması halinde trendini tersine çevirebileceğini söylüyor.

0,127 dolar civarında tekrar fiyat reddedilirse, 0,105 dolar ile 0,11 dolar civarında uzun pozisyonlar arayabilirsiniz ve ardından bu bir sıçramayla sonuçlanırsa yaklaşık %15 için işlemde olabilirsiniz. Yukarı yönlü bir kırılma yaşarsak, örneğin 0,13 doları kırarsak, o zaman tekrar yüksek aralıkları (0,16 dolar) hedeflemeye başlayabiliriz.

Bu yazının yazıldığı sırada, DOGE son 24 saatte %6’nın üzerinde bir artışla 0,12 dolardan işlem görüyordu. Ardından, Van de Poppe MATIC’e ağırlık vererek, boğaların desteğiyle birlikte altcoin’in 1,30 dolar fiyat hedefine ulaştığını ve şimdi buradan muhtemelen 1,00 dolara düzeltme yapacağı konusunda uyardı. Bu yazının yazıldığı sırada MATIC 1,21 dolardan işlem görüyor ve gün içinde yaklaşık %20 artış gösterdi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.