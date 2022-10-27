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Ethereum’u Uçuran Hamle Ortaya Çıktı! Yatırımcı Şimdi Ne Yapmalı?

Bitcoin'de yaşanan yükseliş gözle görülür olmasına rağmen altcoin'lerin lideri Ethereum tüm coin'ler arasında ışıl ışıl bir biçimde parladı.
19:15
27 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz son 2 günde kripto para piyasası inanılmaz bir yükseliş ivmesi yakaladı. Başta Bitcoin olmak üzere tüm coin’ler bu yükselişi takip ettiler. Piyasa belirleyici olarak önemli bir yer tutan Ethereum balinaları da hareket için geç kalmadı ve cüzdanlarını aktif etmeye başladı.

Bir Büyük Ethereum Hareketi

Dünyanın en saygın blockchain analiz platformlarından birisi olan Santiment’e göre, bir Ethereum (ETH) balinası, beş yıldan fazla bir süre cüzdanını hareketsiz bıraktıktan sonra sonra tekrar canlandırdı.

Santiment, Ethereum’un balina adresinin 4 Ekim 2016’dan bu yana aktif olmadıktan sonra işlem sırasında 22,2 milyon dolar değerinde 15.000 ETH’yi boş bir cüzdana taşıdığını söylüyor. Ethereum balinasına ait cüzdan, milyonlarca dolarlık transfer gerçekleştirmesinin ardından şu anda hala 85.000 ETH’nin biraz üzerinde bir bakiyeye sahip ki bu durum ne kadar büyük bir cüzdan olduğunu gözler önüne seriyor.

Platform tarafından yapılan açıklama şu şekilde oldu:

“6+ yıldır aktif olmayan bir Ethereum balinasının cüzdanı bugün uyandı ve 22,2 milyon dolar değerinde ETH’yi boş bir cüzdana taşıdı. ETH’nin fiyatı bu işlemden bu yana +%8,1 arttı ve 6 hafta önceki birleşmeden bu yana ilk kez kısa bir süreliğine 1.500 doların üzerine çıktı.

Balinanın cüzdanı canlanmadan önceki son işlemler bakıldığında Ethereum 1328 dolardan işlem görüyordu. Altı yılı aşkın bir süre boyunca balinanın Ethereum varlıkları %11.300’den fazla değer kazandı. Ethereum yazı yazıldığı sırada 1.527 dolardan işlem görüyor.

Büyük ETH Hareketi

Bu haftanın başlarında Santiment, Ethereum balinalarının geçen hafta 300.000 ETH’nin üzerinde kripto parayı hareket ettirdiğini ve piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto varlığının son zamanların zirvesine ulaştığını söyledi.

Platform şu şekilde konuyu özetledi:

Ethereum, Perşembe günü balina adresleri arasında önemli miktarda token hareketine şahit oldu ve bu tam da yerel bir zirvede gerçekleşti. Fiyat, 320.000 ETH’lik hareketten yedi saat sonra 1.260 dolara kadar geriledi ve o zamandan beri önemli ölçüde sıçradı.

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