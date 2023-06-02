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Bir sonraki boğa piyasalarında kripto paralardan kazanç elde etmeyi uman yeni yatırımcılar bugünlerden habersiz olacak. Boğa sezonlarında yatırımcılar ne alırsa alsın genelde yükseldiği için kendilerini yatırım dâhisi olarak görür. Ancak zor olan ayı piyasalarında ayakta kalabilmektir. Bu yüzden kripto paralarda para kazanmanın kolay olduğunu iddia edemeyiz.

Analiz Şirketi Kripto Yorumu

QCP Capital bugün yayınladığı piyasa analizinde hem Bitcoin hem de en büyük altcoin olan Ether için yükseliş beklentisini paylaştı. Şirkete göre Bitcoin kapitülasyonu mükemmel bir şekilde gerçekleşti. Bitcoin fiyatı Mart ortasından bu yana 26.000 ila 31.000 dolar arasında dalgalanıyor ancak QCP analistleri ay sonuna kadar rotanın değişmesini bekliyor.

Buna göre, Amerika Birleşik Devletleri borç tavanı olayının ortadan kalkması sayesinde Bitcoin, 2020’deki konsolidasyon ve kırılma aşamasını yakından taklit edecek.

“Borç tavanını Ocak 2025’e kadar uzatan tasarının Meclis ve Senato’dan geçmesiyle birlikte, artık hepimiz yolumuza devam edebilir ve gelecek yılki ABD Başkanlık seçimlerine kadar herhangi bir siyasi gösteri hakkında endişelenmek zorunda kalmayabiliriz”.

Piyasalar Rahatlayacak

Borç tavanı konusunun da sona ermesiyle artık düzenli makro ve kripto anlatı programımıza geri dönebiliriz. Piyasadaki beklenmedik hareketler en azından siyasi olaylar eliyle gerçekleşmeyecek. QCP için fiyat seviyeleri farklı olabilir, ancak altta yatan davranış 2023’te COVID-19 pandemisinin başlangıcındaki ile aynıdır. O dönemde Federal Rezerv 4 trilyon dolarlık dev bir likiditeyi serbest bırakarak risk varlıklarını canlandırmış ve nihayetinde Bitcoin’i tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarmıştı.

“Mart 2020’de, Fed likidite musluğunu açtığında 5k’nın altında büyük bir fiyat düşüşünün eşiğindeydik, bu da ertesi yıl yarılanma döngüsüne yaklaşırken üstel bir fiyat artışına neden oldu. Benzer şekilde Mart 2023’te, bankacılık krizi riskinin bir sonucu olarak BTC’de 20 binin altına inmek üzereydik ki Fed likidite musluğunu tekrar açarak gelecek yıl bir sonraki yarılanma döngüsüne girerken bizi 30 binin üzerine çıkardı.”

Analistlere göre tarih tekerrür ediyor ve sonuç yine aynı olacak. Bu ilişki devam ederse, bir sonraki aşama çok açık. Eğer ABD kriptoya karşı başlattığı hukuki savaşta daha fazla kan görmek istemiyorsa şimdilik iyimser neden olmak için fazlaca nedenimiz var.