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Alarmlar Neden Çalıyor? Kripto Para Yatırımcılarına İyi Haber!

Özet

  • Bitcoin'in arzının genç katılımcılara kayması, uzun vadeli yatırımcıların satmaya isteksiz olduğunu gösteriyor ve yükseliş eğilimi artabilir.
  • İşsizlik ve ücret artışı verileri kripto paralar lehine olumlu sinyaller verdi.
  • Bitcoin fiyatı 27.200 dolar desteğini kaybetti ve 27.050 dolardan alıcı bulmaya devam etti.
21:15
2 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada henüz 27.050 dolardan alıcı bulmaya devam ediyor ve 27.200 desteği korunamadı. Bugün gelen işsizlik ve ücret artışı verisi kripto paralar lehineydi ve BTC destek bölgesini test ettikten sonra yine altında kapanışlar yaptı. Ancak son sinyaller sıkıcı günlerin yakında sonra erebileceğini gösteriyor.

Bitcoin Alınır Mı?

Son zamanlarda on-chain analistleri Bitcoin’in kısa ve orta vadeli geleceğine dair olumlu sinyaller yakalıyor. Güncel veriler Bitcoin’in bir birikim aşamasının ortasında olduğu ve uzun vadeli yatırımcıların çoğunun varlıklarını satma arzusu göstermediği konusunda oybirliğiyle hemfikir oldu.

Glassnode tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, bu eğilimin dönüm noktasına yaklaşıyor olabileceğini ortaya koydu. Son üç ayda işlem gören Bitcoin arzının yüzdesi Mayıs ayında %11,5’ten %21,4’e yükselerek %86’lık bir artış gösterdi. Bu bize Bitcoin’in uzun vadeli yatırımcılardan daha yeni katılımcılara kayda değer bir şekilde aktarıldığı anlamına geliyordu ki bu da artık yükseliş eğiliminin baskınlığını hissetmeye başlayabileceğimizi söylüyor

Bitcoin Yorum

Üç aydan daha eski olan Bitcoin arzı tipik olarak son derece hareketli, likit ve değişken fiyat dalgalanmalarının yaşandığı dönemlerde harcanma olasılığı yüksek olarak kabul edilir. “Genç coinler” olarak da adlandırılan bu arz, uzun vadeli yatırımcıların satış yapmaya ve kar elde etmeye başladığı boğa piyasası dönemlerinde hacim olarak artar. Aşağıda belirtildiği gibi, arz Mayıs ayında önemli ölçüde artmıştır.

Aşağıdaki grafiğe göre, BTC‘nin altı aydan eski arzı Mayıs ayının başında %75’lik bir paya sahipken, bu yazının yazıldığı sırada %78’e yükseldi ve bu da uzun vadeli yatırımcıların satmaya istekli olmadığını gösteriyor.

Glassnode’a göre, üç aydan daha genç coin’lerdeki artış yalnızca üç aydan daha eski coin’ler harcandığında meydana gelecektir. Daha önce görüldüğü gibi, bu transfer altı aydan daha eski coinlerden ya da uzun vadeli BTC sahiplerinden kaynaklanmamıştır.

Borç tavanı, faiz artırımlarının durması, Hong Kong’un kripto adımı derken önümüzdeki haftalarda kripto paraların yukarı yönde daha güçlü hareket ettiğini görebiliriz.

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