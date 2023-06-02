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Altcoin yatırımcıları Mayıs ayında daha hareketli bir piyasa bekliyor ve bunun ön sinyalleri de geliyor. Binance ve diğer birçok popüler kripto para borsasından alınabilinen Litecoin önümüzdeki günlerde yükselişin öncüsü olabilir. Peki güncel teknik okumalar kaç dolara işaret ediyor. Yükseliş 100 dolarla sınırlı kalabilir mi?

Litecoin Alınır Mı?

Litecoin (LTC) fiyatı, genel olarak düşüş eğilimli bir kripto piyasasına rağmen geçen hafta artmayı başardı, bu da belirleyici bir güç işareti. Bunun arkasında yaklaşan halving var ve sadece 59 gün kaldı. Ağustos ayının ilk haftasında büyük ihtimalle beklenen LTC ödül yarılanması gerçekleşecek. Önceki 2 halving fiyatta ciddi yükselişleri beraberinde getirmişti.

LTC’nin günlük zaman çerçevesinin analizi, birkaç faktör tarafından desteklenen fiyatı için olumlu bir tahmin önermektedir. İlk olarak, fiyat 18 Nisan’dan beri mevcut olan ve bir önceki düzeltmenin tamamlandığını gösteren azalan direnç çizgisinden çıktı. Bunu yaparken fiyat önemli bir destek seviyesini de geri aldı. Yani mevcut görünüm LTC Coin’in cazip olduğunu söylüyor.

LTC Coin Fiyat Tahmini

LTC Coin fiyatı A-B-C düzeltici yapısını tamamlamış gibi görünüyor. Bu da yakında yeni bir yükseliş hareketinin başlayabileceğini söylüyor. Son olarak, RSI bir yükseliş okuması sağlıyor. Günlük zaman dilimine benzer şekilde, kısa vadeli altı saatlik zaman dilimi de artışın devam edeceğini gösteriyor. Bunun ana nedeni dalga sayımıdır. Elliott Dalga teorisi Mayıs ayında hedeflerine ulaşan 2 popüler analistin yoğun biçimde kullandığı bir teknikti. Kripto paralarda da başarı tahmini yüksek tahminde bulunulmasına yardımcı oluyor.

LTC fiyatı, 8 Mayıs’ta yukarıda bahsedilen sıçramadan bu yana beş dalgalı bir artışa başladı. Eğer öyleyse, şu anda bu yukarı yönlü hareketin beşinci ve son dalgasında yer alıyor. Bu hareketin zirvesi için en olası hedef 102 dolardır. Ancak yaklaşan halving nedeniyle yatırımcılar kısa süreli bir FOMO başlatabilir. Bu durumda 115 ve 120 doların aşılmasıyla zirve 150 dolarda işaretlenebilir.

Yükseliş beklentisinin geçerliliğini koruması için LTC Coin fiyatının 87,5 dolar altında kapanış görmemesi gerekiyor.