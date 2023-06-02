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  •   Fiyatı Yüzde 90 Eridi Ama Halen En Büyük Altcoinlerden Biri! Alınır Mı?

Fiyatı Yüzde 90 Eridi Ama Halen En Büyük Altcoinlerden Biri! Alınır Mı?

Özet

  • DOT Coin boğa zirvesinden %90 oranında düştü.
  • Popüler altcoin halen en büyük 50 kripto para arasında yer alıyor.
  • DOT fiyatı 5,2 dolar desteğini korursa daha büyük kayıplar yaşamayabilir.
22:30
2 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında onlarca kat kazançlar kadar yüzde 90’ı aşan kayıplar da normaldir. Bu altcoin onlardan biri. Fiyatı bir zamanlar 55 dolardı ama şimdi 5 dolar dolar seviyesini destek olarak tutmaya çalışıyor. Zirveden yüzde 90 erimiş olsa da en büyük altcoinlerden biri konumunda. Peki alınır mı?

Ucuz Altcoinler

55 dolarlık fiyattan 5 dolara kadar düşen DOT Coin son ayı piyasalarının en büyük gazilerinden biri oldu. Şimdi yine 5 dolar civarında önemli bir destek seviyesinde işlem görüyor. Yazı hazırlandığı sırada BTC boğaları 26.800 doları başarılı bir şekilde savunduğu için fiyat 27.000 doların üstünde bulunuyor. Ethereum (ETH) fiyatı da desteğini koruyor.

8 Mayıs’tan bu yana Polkadot dar bir aralıkta işlem gördü. Bu aralık 5,18 dolardan 5,5 dolara kadar uzanırken, aralığın ortası 5,34 dolardır. Son üç haftalık trade dönemde orta aralık değeri destek ve direnç görevi gördü. Bu da aralığa güvenilirlik kattı. Vurgulanan aralık kısa vadeli bir aralıktı. Daha yüksek zaman dilimli grafiklerde, DOT’un Mart ayından bu yana 5,17 ila 7 dolar seviyeleri arasında işlem gördüğü gözlemlendi.

Nihayetinde 5,15 dolar desteği kısa vadeli bir tutunma alanı değil, Mart ayından bu yana yoğun satışlara boğaların direnç gösterdiği bir alan.

DOT Coin Alınır Mı?

Piyasa yapısı şimdilik düşüş eğiliminde ve 5,33 dolar üstü kapanışlar görmediğimiz sürece ciddi bir sıçrama olmayabilir. Duyarlılık 1 Haziran’da güçlü bir şekilde düşüş yönündeydi. DOT fiyatları 5,25 dolardan 5,17 dolara düşerken açık faiz de yükseldi. Açık Faiz 151 milyon dolardan 157 milyon dolara çıktı ve bu da az sayıda açığa satıcının mücadeleye katılmaya istekli olduğunu gösteriyor.

Ancak, buna spot CVD’de varlığın arkasındaki talebi gösteren bir artış eşlik etti. Polkadot son saatlerde sıçramaya başladığında, OI onu yukarı doğru takip etti.

Önümüzdeki günlerde DOT Coin fiyat hareketi büyük ölçüde BTC etkisinde olacak. Şimdilik 5,2 dolar desteğinin tutulması ve 5,33 bandının aşılması sonraki adımı belirleyecek.

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