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Haziran Ayında Shiba Ne Olur? Shiba Inu (SHIB) Geleceği!

Özet

  • Fiyatın 0,000011 dolara yükselmesi mümkün olabilir, ancak 0,000008 dolar desteğinin korunması önemli.
  • Shiba Coin (SHIB) Mayıs ayında düşüş yaşasa da, yeni adreslerdeki artış ilgini devam ettiğini gösteriyor.
  • PEPE gibi altcoinlere ilginin gittikçe azalması SHIB yatırımcılarının yüzünü güldürebilir.
22:45
2 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasa değerine göre en büyük meme coin yatırımcıların ilgisini kaybettiği için Mayıs ayında çift haneli kayıp yaşadı. Ancak bu uzun vadeli görünümünü etkilemiyor. Peki Haziran ayı beklentileri ne yönde? Yatırımcıların dikkat etmesi gerekenler ve Shiba için güncel tahminleri ele alıyoruz.

Shiba Coin Ne Olur?

Shiba Inu (INU) fiyatı Mayıs 2023’te zayıf bir performans sergiledi. Fakat on-chain okumalar işlerin daha da kötüleşmeyebileceğini söylüyor. PEPE gibi piyasa değeri düşük meme coinlere ilgi azalmaya başladığı için meme coin topluluğu yeniden yuvasına dönüyor. PEPE ve DOGELON Mars gibi yeni ortaya çıkan memecoinler büyürken Shiba küçülüyordu. Şimdi tam tersi olabilir.

Shiba Inu soğuk cüzdan lansmanı SHIB ağının büyümesini canlandırdı. 26 Mayıs’ta Shiba Inu 2.538 yeni adres gördü. O tarihten bu yana da günde ortalama 1.500 yeni adres oluşturulmaya devam ediyor.

Buna göre kısa vadede Shiba Coin yatırımcılarının yüzü gülebilir.

Shiba Coin Geleceği ve Fiyat

Yeni kullanıcıların ağa geliş hızının artması fiyat için pozitif. Mayıs ayında dalgalar yaratan PEPE ve diğer memecoin’lerin şimdi nasıl ilgi kaybettikleri göz önüne alındığında, yatırımcılar dikkatlerini SHIB ve diğer dirençli meme token’lara çeviriyor. Bu eğilim devam ederse, SHIB fiyatının 0,000009 dolar direncini aşması mümkün olabilir.

Yükseliş beklentisini destekleyen diğer bir detaysa emir defterinde gizli. Şu anda, SHIB sahipleri 1,1 trilyon SHIB tokenı satın almak için emir vermiş durumda satıcıların elinde de satışa hazır 1 trilyon SHIB bulunuyor.

Talep borsalarda mevcut arzı aştığında rekabet artar ve fiyat üzerinde bir miktar yukarı yönlü baskı oluşturur. Şu anda 1 milyar SHIB’lik bir arz açığı bulunmaktadır. Bu da alıcılar hareketlendiğinde direncin daha kolay aşılabileceğini söylüyor.

Kısa vadeli gelecekte mevcut olumlu hava devam ederse Shiba Coin yatırımcıları 0,000011 dolara ulaşan bir fiyat görebilir. Yükseliş görünümünün devamı için 0,000008 dolar desteğinin korunması hayati önem arz ediyor. Eğer bu destek korunamazsa yükseliş görünümü rafa kalkacak ve muhtemelen fiyatın 0,0000075 dolara doğru düştüğünü göreceğiz.

Elbette burası kripto para piyasaları ve fiyat her zaman beklenen yöne gitmeyebilir.

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