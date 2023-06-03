Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı sıkıcı dar aralığında oyalanmaya devam ederken AMB Coin bugün yüzde 50’nin üzerinde değer kazandı. Fiyat 0,0136 doların üstüne çıktı. Peki AMB Coin neden yükseliyor? Mevcut seviyeden AMB Coin alınır mı? Gelin güncel fiyat grafiğini inceleyelim ve fiyat hedeflerini belirleyelim. İşte detaylar.

AMB Coin Neden Yükseliyor?

Bugün AirDAO Konseyi yönetişim planlarıyla alakalı topluluğuyla buluştu. Grafik hali hazırda yükselişe müsaitti ve bu etkinlik bahanesi olmuş gibi görünüyor. Hacim yaklaşık 91 milyon dolar seviyesinde ve sığ likidite ortamında bu rakam yükseliş için gayet yeterliydi. Yaklaşık 2 aydır büyük piyasa yapıcıların borsalardan çekilmesi nedeniyle likiditenin kuruduğundan bahsetmiştik. Bunun bazı altcoinlerde ani şekilde %50’ye varan yükseliş veya düşüşleri tetikleyebileceğini de söyledik.

Özellikle dikkat edilmesi gerekilen konu Haziran ayında kripto paralar için ortamın iyileşecek olmasıdır. Düşük gelmesi beklenen enflasyon, borç tavanı, faizin sabit bırakılması gibi şeyler muhtemelen ilerleyen günlerde daha iyi bir piyasa ortamı sunacak. O halde sığ likidite devam ederken AMB Coin benzeri düşük hacimli altcoinlerde devasa fiyat hareketleri görmeye devam edebiliriz. Bu şaşırtıcı olmamalı. Özellikle Binance borsasındaki altcoinlerde bu hareketleri görebiliriz.

AMB Coin Alınır Mı?

Yükselişin sebebini açıklarken bahsettiğim gibi bu büyük ölçüde spekülatif bir hareket. İlerleyen saatlerde rallinin uzadığını görebiliriz ancak bir noktada yatırımcılar kazançları cebine koymak için satışa yönelecektir. Grafiği incelersek en azından bu satışların hangi noktada hızlanabileceğini ve kaç doların kaybedilmesi halinde riskin katlanacağını görebiliriz.

Bugün sabah saatlerinde test edilen 0,009 dolar seviyesinden fiyat bir ret yedi ancak 0,00873 doları kaybetmediği için boğalar tekrar harekete geçti. Ralli için 0,0095 dolar eşiği kritik öneme sahipti bu bölgenin aşılmasıyla birlikte fiyatı yaklaşık 8 saatte 0,01433 dolara tırmandığını gördük. Yatırımcılar için 0,0133 dolar bölgesi yükselişin devamı için kritik destek alanıdır. Eğer daha derin bir düzeltme olacaksa AMB Coin fiyatının 0,0121 dolar seviyesine çekilip tekrar tepki almasını bekleyebiliriz. Ancak bu seviyenin altındaki kapanışlar tekrar 0,01 dolar altına yolculuğu başlatabilir.

Boğalar 0,014 dolar üstünde kalıcı olamıyor, bu bölge 1 Mayıs düşüşünün başladığı noktadır. Eğer aşılabilirse 0,01655 doların ardından AMB Coin 0,025 ve 0,027 doları hedefleyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.