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Bitcoin fiyatındaki dalgalanma devam ediyor ve 27.200 dolar korunabilirse sabah daha yeşil bir piyasaya uyanabiliriz. Peki son 1 haftada en fazla hangi altcoinler ilgi odağı oldu? Bunun cevabını CoingGecko veriyor. 27 Mayıs ve 2 Haziran tarihinde trend olan altcoinleri paylaştı ve önümüzdeki günlerde bunlardan bir kısmının hızla yükseldiğini görebiliriz.

En Popüler Kripto Paralar

Listenin başında PEPE Coin var. Mayıs ayının ilk haftasında ilgi patlaması yaşayan altcoin öylesine büyük talep gördü ki Binance onu listelemeye karar verdi. Son rapor ilginin azalsa da devam ettiğini söylüyor. Hemen ikinci sırada SUI var ve bu altcoin en yeni Solana rakibi olduğu için takip etmeye değer. Düşük ücretler, hız bu avantajları 2021 yılında Solaan’nın daha popüler hale gelmesini sağlamıştı. Üstelik Solana benzeri kurumsal desteği SUI için de var. Şimdilerde Solana pek kurumsalların pek ilgisini çekmese de SUI Coin bu konu güçlü.

Liste Aldatıcı Olabilir

Bazı altcoinler trend listesine girmiş olsa da yatırımcılara güven vermiyor. Üstelik bunlar oldukça riskli olduğu bilinen varlıklar. Mesela tartışmalı BEN Token bunlardan biridir. Armstrong’un arkasında olduğu altcoinle ilgili çok çeşitli iddiaları sizlerle paylaşmıştık.

Yatırımcıların bu tarz altcoinler sosyal medyada, trend listelerinde çok dilendirilse de dikkatli olması elzem.

30 Kripto Para Listeye Girdi

Ethereum ve BTC her zamanki gibi ilk 5’teki yerini aldı. Bunun dışında RNDR listede dikkat çeken altcoinlerden biri, 2023 başında atılan adımlar etkisini büyük ölçüde gösterdi. GPU kaynağı kiralayan projenin son yapay zeka heyecanıyla da bağlantısı var. Bu sistemler çok fazla kaynak tüketiyor ve bazı blockchain tabanlı yapay zeka çözümlerinin RNDR ile işbirliği yapma potansiyeli yatırımcılara cazip geliyor. Render (RNDR) ne kadar yüksek ücret elde ederse tokenin fiyatı da benzer oranda o kadar yükselir. En azından ekibin hedeflediği ve açık açık ifade ettiği şey bu.

Listenin tam halini yukarıda görüyorsunuz. Conflux için ufak bir detay verelim, bu altcoin Çin merkezli olmasından ötürü Hong Kong adımıyla yeniden ilgi patlaması yaşayabilir. Trend listesinde olmasının nedeni 1 Haziran Hong Kong kripto kuralları olabilir. Ancak Hong Kong’un adımı bugünden yarına çok büyük şeyleri değiştirmeyecek bunun etkilerini önümüzdeki 6-12 ayda göreceğiz.