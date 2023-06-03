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  •   Dünya Bitcoin ve Altcoin’leri de Etkileyebilecek Tarihi Gelişmeyi Konuşuyor! 1984’den Beri Böylesi Görülmedi!

Dünya Bitcoin ve Altcoin’leri de Etkileyebilecek Tarihi Gelişmeyi Konuşuyor! 1984’den Beri Böylesi Görülmedi!

Özet

  • ABD'de banka mevduatları bu yılın ilk çeyreğinde rekor bir hızda azaldı ve toplamda 472 milyar dolar çekildi.
  • Banka mevduatlarının azalması, merkezi finans kurumlara bağımlılığın azaldığını yansıtıyor.
  • Uzmanlar bu durumun merkeziyetsiz kripto paralara olan ilginin artmasına neden olabileceğini belirtiyor.
14:29
3 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Federal Mevduat Sigorta Kurumu‘nun (FDIC) açıkladığı son rakamlar, ABD’de toplam banka mevduatlarının bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 azalarak son 39 yılda görülmemiş bir hızda azaldığını gösteriyor. ABD’de toplam banka mevduatlarındaki azalışın kripto para piyasasının ana aktörü Bitcoin‘i (BTC) ve altcoin’leri olumlu yönde etkileyebileceği değerlendiriliyor.

ABD’de Banka Mevduatlarından 3 Ayda 472 Milyar Dolarlık Çıkış Oldu

FDIC‘nin kısa süre önce yayımladığı ve 2023’ün ilk çeyreğine ait bankacılık verilerini yansıtan çeyreklik rapora göre, ABD’deki toplam banka mevduatları yılın ilk çeyreğinde toplam 472 milyar dolar azalarak son 41 yılın rekoru kırıldı.

Raporda, “Banka mevduatlarındaki üç aylık düşüş, veri toplanmaya başlandığı 1984 yılından bu yana QBP’de bildirilen en büyük düşüş oldu. Bu, sektörün daha düşük banka mevduat seviyeleri bildirdiği üst üste dördüncü çeyrek oldu.” denildi.

FDIC’ye göre banka mevduatlarındaki kaçının ana nedeni sigortasız mevduatlardan kaynaklanıyor. Şu anda FDIC’in banka mevduatları için belirlediği sigortalı azami miktar 250 bin dolar ve mevduat sahipleri 250 bin doların üzerindeki mevduatlarını korumak için harekete geçmiş gibi görünüyor.

Banka mevduatlarındaki azalış, büyük ölçüde Federal Reserve‘in (Fed) agresif faiz artışlarıyla tetiklenen Signature Bank, Silicon Valley Bank ve First Republic’in iflaslarını takip ediyor. ABD’deki mevduat sahipleri bankacılık sistemini terk ederken, para piyasası fonlarında haftalık bazda büyük nakit girişler oluyor. Crane verilerine göre yılın ilk çeyreğinde para piyasası yatırım fonlarında tutulan varlıklar 5.6 trilyon dolara çıkarak rekor bir seviyeye ulaştı.

ABD’de Toplam Banka Mevduatlarının Azalmasının Kripto Paralara Etkisi

Piyasa uzmanları ve gözlemcileri, ABD’de toplam banka mevduatlarının azalmasının potansiyel olarak kripto paralara olumlu etki edeceği üzerinde duruyorlar.

Banka mevduatlarının merkezi finansal kurumlara bağlı olması ve hükümet düzenlemelerine tabi olduğunun altını çizen uzmanlar, kripto paraların genellikle merkeziyetsiz bir yapıya sahip olmaları ve bireysel kontrol ve anonimlik sağlamalarının kişisel finansal özgürlüğü arayanlar için çekici olabileceğinin altını çiziyorlar. Ayrıca kripto paraların sınırları aşan bir varlık sınıfı olarak küresel olarak erişilebilir ve likit olmaları da yatırımcıların güvenli liman olarak kripto para piyasasına yönelmelerine, mevduatlarını başta Bitcoin olmak üzere belirli altcoin’lere yatırabilecekleri üzerinde duruyorlar.

Nitekim Signature Bank, Silicon Valley Bank ve First Republic’in iflas etmesi en büyük kripto para BTC‘de yükselişe neden olmuş, en büyük kripto para 31 bin dolara kadar çıkmıştı.

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