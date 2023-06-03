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Apple’ın hisseleri ve altın şu anda Bitcoin‘den (BTC) daha istikrarlı yatırımlar, ancak en büyük kripto paranın fiyatı şu anda teknoloji devleri Amazon ve Meta’nın hisselerinden daha az volatilite gösteriyor. Bitcoin’in fiyat volatilitesi yıllık yüzde 32’lik bir oranda seyrediyor ve tüm zamanların ortalaması olan yüzde 71’in oldukça altında.

Bitcoin’in Volatilitesi

Bitcoin fiyatındaki volatilite, değerli metaller, itibari para birimleri ve mavi çipli hisse senetleri gibi eski tip varlık sınıflarıyla karşılaştırıldığında son derece kaotik fiyat hareektleriyle ünlüdür. Ancak piyasa değerine göre dünyanın en büyük kripto parası bir süredir teknoloji devleri Amazon ve Meta’nın hisselerinden bile daha düşük volatilite ile işlem görüyor.

The Block’un verilerine göre fiyattaki son 30 gündeki günlük yüzde değişiminin standart sapmasını izleyen Bitcoin‘in yıllıklandırılmış volatilitesi, şu anda yüzde 32 civarında. Varlığın tüm zamanlardaki ortalama fiyat volatilitesinin yüzde 71 olduğu göz önüne alındığında bu oranın oldukça düşük olduğu açıkça anlaşılıyor. En büyük kripto para, birçok yatırımcının “yaz durgunluğu” olarak adlandırdığı ve geleneksel olarak daha düşük işlem hacmiyle işlem gördüğü bir dönemde alışılmadık derecede düşük volatilite gösteriyor olsa da 2020’den bu yanaki en sakin yaz ayını yaşama yolunda ilerliyor.

Bitcoin’in volatilitesi altın ve Apple hisseleri gibi sağlam varlıklara rakip olacak kadar düşük seviyelere inmemiş olsa da, mevcut seviyesinde kripto para sırasıyla yüzde 44 ve yüzde 34 volatilite oranlarına sahip Meta ve Amazon hisselerinden daha fazla istikrara sahip. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse, Dow Jones Endüstriyel Ortalamasının volatilite oranı şu anda yüzde 13.

Fırtına Öncesi Sessizlik mi?

Kripto yatırım şirketi LedgerPrime’da başkan yardımcısı olan Laura Vidiella, Bitcoin’in son günlerde düşük fiyat volatilitesi göstermesinin büyük bir değişimi temsil ettiğini düşünmüyor. Vidiella, “Düşük volatilite, piyasanın sahip olduğu bilgiler göz önüne alındığında, piyasanın bu noktada fiyat hareketini nasıl gördüğünün bir yansımasıdır. Ancak bunun henüz yeni bir norm haline geldiğini düşünmüyorum ve bu sonbaharda volatilite ile birlikte büyük fiyat hareektlerinin geri dönmesini bekliyorum.” dedi.

Vidella’nın öngörüsü doğru çıkarsa, Maelstrom’un kurucu ortağı ve CEO’su Arthur Hayes‘in Bitcoin fiyatında yükselişin yaklaştığına ilişkin kendi beklentisiyle aynı zamana denk gelecek. Hayes bu hafta yaptığı bir yorumda, “Havai fişekler ve gerçek bitcoin boğa piyasası bu yılın üçüncü çeyreğinin sonlarında ve dördüncü çeyreğinin başlarında başlayacak.” dedi.