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FOMC, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin kısaltmasıdır ve bu komite ABD’de para politikasını belirleyen ve ABD Merkez Bankası diğer bir deyişle Federal Reserve System (Fed) tarafından yönetilen önemli bir kuruldur. FOMC’nin temel görevi, istihdamı, ekonomik büyümeyi ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para politikasını belirlemektir. FOMC, ekonomik verileri ve piyasa koşullarını analiz ederek, faizi ve diğer para politikası araçlarını ayarlamak suretiyle ekonomik hedefleri desteklemek için kararlar alır.

FOMC Nedir?

FOMC, 1913 yılında Fed‘in oluşturulmasıyla birlikte kurulmuştur. FOMC, ABD’de para politikasını belirleyen ve uygulayan Fed’in en önemli karar organıdır. FOMC, ekonomik durumu değerlendirir, para politikasını belirler ve gerektiğinde faizi ve diğer para politikası araçlarında ayarlamalar yapar. ABD’deki para politikasının belirlenmesinde önemli bir rol oynayan ve ekonomik istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları yönlendiren bir kuruldur. FOMC, Fed tarafından yönetilir ve ekonomik büyüme, istihdam ve fiyat istikrarı gibi hedefleri desteklemek amacıyla para politikasını belirler.

FOMC’nin ana amacı, fiyat istikrarını sağlamak ve ekonomik büyümeyi desteklemektir. Bununla birlikte, FOMC’nin diğer hedefleri arasında maksimum istihdam düzeyini sürdürmek ve ekonomik istikrarı sağlamak da yer alır. Bu hedeflere ulaşmak için FOMC, para politikası araçlarını kullanır ve düzenli olarak toplanarak ekonomik verileri analiz eder, geleceğe yönelik projeksiyonlar yapar ve politika kararları alır.

FOMC Üyeleri

Fed tarafından yönetilen FOMC toplamda 12 üyeden oluşmaktadır. Bu üyeler, ABD’deki ekonomik faaliyetleri ve finansal istikrarı değerlendirirken, para politikası kararlarını alırlar. FOMC’nin üyeleri arasında, Fed Yönetim Kurulu üyeleri ve Fed Bankaları’nın başkanları bulunur. Fed Yönetim Kurulu Başkanı, FOMC Başkanı olarak görev yapar ve aynı zamanda Fed’in genel politika ve stratejilerinden sorumludur. FOMC Başkanı, ABD ekonomisinin sağlığını izler, toplantıları yönetir ve kararlar alırken diğer üyelerle işbirliği yapar.

Fed Yönetim Kurulu üyeleri, FOMC’deki en önemli pozisyonlardan biridir. 7 üye, Fed Yönetim Kurulu Başkanı tarafından atama yoluyla seçilir. Bu üyeler, para politikası kararlarında etkili rol oynar ve ekonomik analizlerle birlikte politika önerilerinde bulunurlar. Diğer FOMC üyeleri ise Fed Bankaları‘nın başkanlarıdır. ABD’de toplamda 12 Fed Bankası bulunur ve her birinin başkanı, FOMC’de temsil edilir. Fed Bankaları, bölgesel ekonomileri ve finansal sistemleri izlerken, FOMC’deki toplantılarda görüş ve önerilerini sunarlar. Bu üyeler, yerel ekonomik koşullar hakkında önemli bilgiler sağlar ve genel ekonomik resmi değerlendirmeye katkıda bulunurlar.

FOMC üyelerinin seçimi ve atanması, Federal Reserve Yasası‘na tabidir. Bu üyeler, ABD Başkanı ve Senato tarafından atanır. Görev süreleri 4 yıldır ve atamalar farklı zamanlarda yapılır, böylece FOMC’nin üyeleri çeşitli dönemlerde yenilenir ve farklı görüşlerin temsil edilmesi sağlanır.

FOMC üyeleri, görev süreleri boyunca genellikle ekonomi ve para politikası konularında uzmandırlar. Her bir üye, ekonomik analiz ve politika önerileri sunmak için geniş bir araştırma ve tecrübe birikimine sahiptir. Üyeler, ABD ekonomisini ve finansal sistemi güçlendirmek için çeşitli perspektifler sunarlar ve politika kararlarını dikkatlice değerlendirirler.

FOMC Görevleri

FOMC, ekonomik görünümü değerlendirir, para politikasına ilişkin kararlar alır ve Fed’in para politikası araçlarını kullanarak ekonomik hedeflere ulaşmaya çalışır. Komite, genellikle yılda 8 kez toplanır ve toplantılar sonrasında açıklanan kararlar ve politika bildirimleri, finansal piyasalar ve ekonomi üzerinde büyük bir etkiye sahip olur.

FOMC üyeleri, toplantılar sırasında ekonomik analizler ve politika tartışmaları yaparlar. Üyeler, enflasyon rakamları, işsizlik verileri, büyüme rakamları, tüketici harcamaları ve diğer ekonomik göstergeler gibi verileri inceler. Bu analizler ve tartışmalar, para politikasının ayarlanmasında önemli bir rol oynar.

FOMC üyeleri, toplantılar sonrasında alınan kararları ve politika açıklamalarını kamuoyuyla paylaşırlar. Bu açıklamalar, finansal piyasalar ve iş dünyası tarafından yakından takip edilir, çünkü FOMC’nin kararları, faiz, para arzı ve likidite gibi faktörleri etkiler. Bu da finansal piyasalarda volatiliteye neden olur ve ekonomik faaliyetleri etkiler.

FOMC’nin en önemli araçlarından biri, açık piyasa işlemleridir. Bu işlemler, Fed’in hazine bonosu ve devlet tahvilleri gibi menkul kıymetleri satın alarak veya satarak para arzını etkilemesini kapsar. Bu şekilde, para politikasının etkinliği artırılır ve ekonomik hedeflere ulaşılması hedeflenir. Fed, açık piyasa işlemleriyle bankalara likidite sağlayabilir veya likiditeyi geri çekebilir, böylece faizi ve para arzını etkileyebilir.