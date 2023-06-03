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  •   ABD, Bitcoin ve Altcoin’leri Yıkıp Geçebilir! Pandora’nın Kutusu Açılıyor!

ABD, Bitcoin ve Altcoin’leri Yıkıp Geçebilir! Pandora’nın Kutusu Açılıyor!

Özet

  • ABD'de borç tavanı anlaşmasının onaylaması küresel hisse senedi ve kripto paralarda olumlu bir etki yarattı.
  • Fed'in Haziran ayında faiz artırımı yapmayı düşünmediği haberleri de piyasalara olumlu yansıdı.
  • Uzmanlar, ABD Hazine Bakanlığı'nın $1 trilyonluk Hazine bonosu ihraç etme planının Bitcoin ve altcoin'leri sarsacağını değerlendiriliyor.
19:44
3 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu’nun Biden-McCarthy Borç Tavanı Anlaşması‘nı onaylamasının ardından küresel hisse senedi piyasalarında ve kripto para piyasasında olumlu bir hava oluşmaya başladı. Ayrıca, Federal Reserve’in (Fed) Haziran ayında faizi artırmayarak pas geçmeyi düşündüğü yönündeki haberler de piyasalarda olumlu etkiye neden oldu. Yine de piyasalar üzerindeki riskler varlığını koruyor.

ABD Resesyona Doğru Gidiyor

Hisse senedi piyasaları 2 Haziran’daki haftanın son işlem gününü pozitif kapattı. Dow Jones endeksi yüzde 2,1, S&P 500 endeksi yüzde 1,4 ve Nasdaq 100 endeksi yaklaşık yüzde 1 yükseldi ve 2022’nin Nisan ayındaki zirvelerini aştılar. Ayrıca, ABD’de Mayıs ayı istihdam verileri, beklenenden yüksek istihdam, beklenmedik şekilde yüksek işsizlik ve yıllık ücret artışında yavaşlama gibi karmaşık veriler sunarak geldi.

Küresel piyasalar, özellikle kripto paralar gibi riskli varlıklar için zorlukların henüz sonuna gelinmiş değil. ABD Hazine Bakanlığı, borç tavanı anlaşmasının ardından tükenmiş nakit varlıklarını yeniden düzenleyecek ve yaklaşık 1 trilyon dolarlık Hazine bonosu ihraç etmeyi planlıyor.

Citigroup stratejistleri, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) için kısa vadedeki görünümünün olumsuz olduğunu görüşündeler. ABD Hazine Genel Hesabı’ndaki nakit rezervleri, Mart ayında 635.99 milyar dolar olan seviyeden 1 Haziran itibarıyla 22.89 milyar dolara kadar düştü. Bunun bir sonucu olarak kripto paralar, daha yüksek volatilite ve güç gösteremeyecekleri bir döneme doğru sürükleniyor olabilirler. Öte yandan 2023’ün üçüncü çeyrek sonuna kadar gerçekleştirilecek 1 trilyon dolarlık Hazine bonosu satışı, ABD doları likiditesini finansal piyasalardan çekecek ve ABD için resesyon riskinin artmasına neden olacak.

Bitcoin ve Kripto Para Piyasasının Geri Kalanı İçin Çöküş Uyarısı

City Index’in baş analisti Fiona Cincotta, kripto para piyasasındaki yatırımcıları uyararak BTC için güçlü destek seviyesinin 26 bin 500 dolar civarında olduğunu ve 25 bin doların altına düşülmesinin bir çöküşe neden olabileceğini söyledi:

Problemi makro arka plan oluşturuyor ve ileriye dönük olarak belirsizlikler söz konusu. Bitcoin’in parlamasını sağlayacak şey Fed’den uyumlu bir yaklaşım görülmesiyle. Böyle bir yaklaşım, yeni bir yükseliş hareketinin olabileceği dönemin başlamasına neden olabilir.

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