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Kripto para sektörü son dönemde kripto para depolama yöntemlerine yönelik endişelerle eleştiriliyor ve en güvenli sanılan seçeneklerin bile bazı dezavantajlarının bulunduğu görülüyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan Ledger gelişmesinden sonra şimdi ise yazılım cüzdanı Atomic Wallet bir sorun ile gündemde.

Atomic Wallet Hacklendi mi?

Çok fazla kullanıcının sosyal medyadan yaptığı şikayetlerde Atomic Wallet özelinde bir güvenlik açığı yaşandığı ve fonların güvende olmadığın iddia edilmişti. Atomic Wallet ise hemen bununla ilgili bir açıklama yayınladı.

Atomic Wallet resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, bazı cüzdanların saldırıya uğradığı haberlerinin kendilerine ulaştığı vurgulandı. Şu an ekibin konu hakkında araştırma yaptığı ve durumu analiz ettiği belirtilirken daha fazla bilgi elde edildiğinde bunun paylaşılacağı da ifade edildi.

Kullanıcılar bu tweetin altına cüzdanlarının hacklendiğini belirten tweetler ile yanıt verse de henüz resmi bir kabullenme olmadı. Atomic Wallet’ın kendi internet sitesine göre cüzdan uygulamasının beş milyondan fazla kullanıcısı var ve TrustPilot üzerinde 13.000’den fazla değerlendirme mevcut.

Bazı kullanıcılar ise altı haneli kayıplar yaşadıklarını belirtiyorlar.

Önde gelen blockchain uzmanı ve gazetecilerden Colin Wu da konu hakkında yaptığı açıklamada bunun direkt olarak sunucunun kaynak koduna yapılan bir saldırı olabileceğini belirtti. Bu da sıradan kullanıcıların yaptıkları indirmelerin, kötü amaçlı kullanıcılara davetiye çıkarmasına neden olmuş olabilir.

Ünlü blockchain uzmanı ve araştırmacısı ZachXBT ise konuyu araştırmaya başladığını vurgulayarak araştırma bitince bununla ilgili detay paylaşacağını aktardı.

AWC Coin Düşüyor

Atomic Wallet Coin (AWC) ise bu haber ile birlikte %14,5 düşüş yaşadı ve sorun çözülemezse düşüşün daha da devam etmesi beklenebilir. AWC, son 30 günde ise %20 düşüş yaşamış durumda ve aslında devam eden düşüşün bu haber ile daha da şiddetlendiği görülüyor.