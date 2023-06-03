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ABD’nin en büyük kripto para borsalarından olan Binance US, kripto para topluluğunun bilgisini test edecek ve iki kripto paranın yatırımcılarının dikkatini çekecek bir adım attı. Binance’in ABD iştiraki olan Binance US, özellikle meme coin furyasına dahil oldu ve önemli bir anket yaptı. Binance US’in anketinde kendine yer bulan iki altcoin ise Bitcoin (BTC) forku Litecoin (LTC) ile Dogecoin (DOGE) takipçisi meme coin Shiba Inu (SHIB) oldu.

SHIB ve DOGE Kapışması

Binance US yayınladığı bir tweet ile aslında SHIB, DOGE, FLOKI ve LTC‘ye dikkat çekti. Binlerce kişinin oy kullandığı ve çok daha fazlasının görüntülediği tweetin ilgili kripto paralara bilinirlik kattığı ise tartışılmaz bir gerçek.

Binance US, kullanıcılara gönderdiği bir ankette, kripto para sektöründeki “fork” yani çatallanmayı açıkladı. Çatallanmanın, orjinal bir kripto paranın özelliklerinin alınması ve benzer özelliklerde bir kripto paranın bundan yola çıkarak oluşturulması olduğunu açıklayan tweet, bunun devamında ise meme coinleri ele aldı. Meme coinlerin ise komik kültürel referanslara dayalı kripto paralar olduğunu vurgulayan Binance US, bir taşla iki kuş vurarak hem fork tabanlı kripto paraları hem de meme coinleri ilgilendiren bir soru sordu.

Litecoin Forku: DOGE

Binance US, sıraladığı seçenekler arasından hangisinin Litecoin (LTC) tabanlı bir fork ile piyasaya sürüldüğünü sordu. Seçenekler arasında Shiba Inu, Dogecoin, Floki ve “diğer” bulunuyor. An itibarıyla 4.500 katılımcının %38,3’ünün SHIB, %17,3’ünün DOGE, %27’sinin FLOKI ve %17’sinin ise “diğer” seçeneğini seçtiği görülüyor. Burada en şaşırtıcı olan durum ise aslında en az oylardan birisini alan DOGE’un, gerçek bir Litecoin forku olması şeklinde ifade edilebilir. En yüksek oyu alan SHIB ise, Ethereum ağı tabanlı bir ERC-20 token ve herhangi bir fork kaynağına sahip değil.

Bir diğer yandan FLOKI de Ethereum ağı tabanlı bir token olarak piyasaya sürülse de devamında Binance Smart Chain ağına da geçiş yaptı. Kullanıcıların diğer seçeneğine cevap olarak ise BONE ve LEASH’i öne sürdüğü de gözlerden kaçmıyor.