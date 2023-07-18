Kripto para piyasası, geçen hafta Ripple davasında çıkan tarihi kararın etkisiyle günler içerisinde güçlü bir yükseliş ivmesi yakalasa da yeni haftaya yeniden düşüş ile başladı. Geçen hafta piyasanın yükseliş yönlü bir ivme yakaladığı zaman dilimi içerisinde de net bir yükseliş kaydedemeyen Shiba Inu (SHIB), piyasanın düşüşe geçmesiyle birlikte yeniden kritik seviyelere geriledi.

Piyasadaki Düşüş Devam Edecek mi?

Kripto para piyasası, Ripple davasında çıka tarihi kararın duyulmasının ardında günler içerisinde oldukça güçlü bir yükseliş ivmesi yakalasa da yeni haftanın ilk gününde yeniden düşüşe geçti. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün akşam saatlerinde kısa bir süreliğine de olsa 30.000 doların altına geriledi. Geçen hafta 2000 dolar direncini aşan Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 1900 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto endüstrisinin toplam piyasa değerinde de son günlerde kaydedilen düşüşlerin etkisiyle önemli bir kayıp meydana geldi. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre geçen hafta Perşembe günü 1,25 trilyon dolara ulaşmasının ardından 1,2 trilyon dolara geriledi.

Tehlike Çanları SHIB İçin Çalıyor Olabilir

Ekim 2021’in sonlarından bu yana istikrarlı bir şekilde değer kaybetmeye devam eden ve çok sayıda yatırımcının büyük ölçekli kayıplarla karşı karşıya kalmasına neden olan Shiba Inu (SHIB), son dönemlerde de oldukça yüksek oranlarda değer kayıpları kaydetti. SHIB, geçen hafta Ripple davasında çıkan tarihi kararın etkisiyle kripto para piyasasının güçlü bir yükseliş yaşadığı süreçte de net bir yükseliş kaydedemedi ve piyasadanın yeniden düşüşe geçmesiyle birlikte değer kayıplarına hız kazandırdı.

Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde kripto para piyasasındaki çoğu altcoin’e kıyasla nispeten düşük oranlı bir değer artışı kaydeden SHIB, güne düşüş ile başlası ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde CMC verilerine göre %1’e yakın bir değer kaybı kaydederek 0,0000077 dolar fiyat seviyelerine geriledi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.