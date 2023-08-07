Shiba Inu’da Balina Etkisi: 40 Milyon Dolarlık Tek İşlemde SHIB Satın Alımı

Özet

  • - Shiba Inu ekosistemi yeni bir balinanın 40 milyon dolarlık SHIB alımıyla herkesin dikkatini çekti.
  • - SHIB fiyatı son dönemde %25'in üzerinde yükselerek dikkat çekici bir performans gösterdi.
  • - Shytoshi Kusama önderliğinde Shiba Inu topluluğu Shibarium Layer-2 ağının yakında çıkmasını bekleniyor.
  • - Piyasaya Etkisi: Pozitif
15:32
7 Ağustos 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Shiba Inu ekosisteminde yeni bir balina tek bir işlemde 40 milyon dolar değerinde Shiba Inu (SHIB) satın alarak dikkatleri üzerine çekti. Etherscan on-chain verileri bu etkileyici alımı ortaya koyarken balina şaşırtıcı bir şekilde 4,41 trilyon SHIB token toplayarak en büyük SHIB sahipleri arasında 27. sıraya yükseldi.

Shiba Inu’nun Yükselişi Devam Ediyor

Whale Alert tweet’i ile dikkatleri üzerine çeken bu alım işlemi Shiba Inu’nun son dönemdeki kayda değer performansıyla aynı zamana denk geliyor; zira token geçtiğimiz ay fiyatında %25’in üzerinde kayda değer bir artış yaşadı ve 4 Ağustos’a kadar devam eden güç toplama bölgesinden kurtuldu.

Bu yükseliş ivmesi SHIB’i 0,00001$’lık psikolojik direnç seviyesinin ötesine taşıyarak son dört ayın en yüksek seviyesine ulaştırdı. Kripto para veri analiz şirketi Santiment tarafından bildirildiği üzere geçtiğimiz ay SHIB’in fiyatı etkileyici bir yükselişle artarken işlem hacmi de son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Paralel bir gelişme olarak Shiba Inu’nun baş geliştiricisi Shytoshi Kusama, SHIB için topluma yönelik yanlış bilgi akışına karşı ciddi bir duruş sergiledi. Shibarium kampanyası hakkındaki yanıltıcı iddialar da dahil olmak üzere Shiba Inu ekosisteminde yeni token’ların piyasaya sürülmesiyle ilgili dolandırıcılıkları çürütmek için son zamanlarda çaba sarf etti.

Yeni Bir Çağ Başlıyor

Shiba Inu, Shibarium’a olan ilgi ve Shiba Inu ekosistemi üzerindeki potansiyel etkileri arttıkça son 7 gün içinde %9’dan fazla artarak dikkat çekti. Şu anda 0,000009161 dolardan işlem gören SHIB kripto para topluluğunun bu güncellemenin getirdiği yeni bir çağın potansiyel yükselişi nedeniyle dikkat çekiyor.

Shibarium Layer-2 ağının bu ay içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor ve heyecan verici etkinlikleri içerecek olan “Summer of Shibarium” kampanyası SHIB ve ilgili para birimlerine olan piyasa ilgisini artırmaya devam ediyor.

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