Ripple (XRP) fiyatı, son 24 saatte %3,4 oranına kadar düştü ve kripto para piyasası bugün daha düşük volatiliteli hareket ederken 0,615960 dolara geriledi. XRP son yedi günde %12 oranında düşerken ancak geçen aya kıyasla %31 arttı.

Ripple Düşüşünün Nedenleri!

Bu kazanımlar kadar güçlü olan XRP, Ripple’ın SEC davasında bir karar alması ve Coinbase’in menkul kıymetler düzenleyicisiyle gelişen davasına yanıt olarak son haftalarda piyasanın ilk pozitifliğinin daha olumsuz hale gelmesiyle birlikte %27 düştü. Ripple’ın son birkaç hafta içinde birkaç yeni ortaklık duyurması önümüzdeki aylarda ve yıllarda ne kadar hızlı büyüyebileceğini vurgulaması ile temelde güçlü bir konumda olmaya devam edebilir.

XRP mevcut konum itibariyle teknik göstergeleri açısından kötü durumda, 30 günlük hareketli ortalaması bugün 200 günlük ortalaması ile bir ‘death cross’ oluşturuyor. Bu durumda daha büyük kayıpların gelme olasılığının sinyalini verebilir. Aynı zamanda XRP’nin göreceli güç endeksi 30’un hemen altına düştü. Bu da önemli bir ivme kaybına ve yatırımcılar arasında token’da bir baskıya işaret edebilir.

Altcoin‘in Temmuz ortasındaki yükselişinden bu yana sürekli olarak düşen XRP destek seviyesi işleri daha da kötü gösteriyor. Bu durum da kripto para biriminin yakın gelecekte daha fazla kayıplara karşı savunamayacağı anlamına gelebilir ve şu anda tamamen makul olan 0,60 doların altına bir düşüş olabilir.

Ripple Teknik Verileri!

Bununla birlikte XRP’nin RSI’sinin 30’un altına düştüğü göz önüne alındığında, dibi gördüğü ve yakında tekrar toparlanması gerektiği tamamen tartışılabilir. Ripple’ın Temmuz ayında SEC’e karşı kısmi zaferine rağmen, XRP’nin son birkaç hafta içinde düşüş yaşamasının bir nedeni de, Coinbase ve Binance’e karşı devam eden yasal savaşların piyasa duyarlılığını aşağı çekmesi olabilir.

Özellikle Coinbase davası, CEO Brian Armstrong’un düzenleyicinin borsadan Bitcoin dışındaki tüm kripto para birimlerini listeden çıkarmasını istediğini açıklamasıyla piyasada tartışmalı bir ortama neden oldu. Ayrıca yorumcular Coinbase’in şimdiye kadar oldukça zayıf bir savunma ortaya koyduğunu ve borsanın kripto para birimlerinin dijital koleksiyon olarak görülmesi gerektiğini savunduğunu belirtti.