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  •   Ripple Davası Ne Zaman Sonuçlanır? Eski Yönetici Kafa Karıştıracak Bir Açıklama Yaptı!

Ripple Davası Ne Zaman Sonuçlanır? Eski Yönetici Kafa Karıştıracak Bir Açıklama Yaptı!

Özet

  • Ripple Labs'ın eski yöneticilerinden Matt Hamilton SEC için hala davanın kazanılabilir olduğunu düşünüyor.
  • Ripple avukatı John Deaton'a göre anlaşma ihtimali çok düşük.
20:00
21 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ripple topluluğuna, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile devam eden dava hakkında tartışmaları için daha önce açıklanmamış birçok gerçek hakkında bilgi verildi.

Ripple Davası Sonucu Hakkında Beklenti

Yargıç Torres’in SEC’in kamuoyuna açıklamasını emrettiği Hinman e-postaları, çok beklenen özet karar gelmeden önce topluluğun zihinlerindeki dava görünütüsün yeniden şekilendirmek için kullandığı yepyeni bir dizi olasılık oluşturdu.

Piyasa düzenleyicisi personelinin bazı iddialarının çelişkili olduğunu ve belgelerdeki bazı görüşlerin Hinman açısından çıkar çatışması gösterdiğini gösteren ayrıntılarla, Ripple’ın davayı kazanma potansiyelinin sağlam olduğu iddiası oldukça yüksek görünüyor.

Ripple Labs’ın eski yöneticilerinden Matt Hamilton, Ripple’ın SEC’e karşı bir şansı olduğunun açık olmasına rağmen, SEC’in davayı kazanma şansının hala çok yüksek olduğunu söyledi. Twitter’dan verdiği yanıtta, davadaki son bulgularla ilgili görüşünün ne olduğu sorulduğunda şunları söyledi:

İçten içe hepimiz bunu biliyorduk, ama ne yazık ki bu ABD’nin düzenleyici ve yasal sisteminin değişkenliklerini yansıtmıyor. Hâlâ haklı olabiliriz, ancak SEC davayı hâlâ kazanabilir.

Hızlı Çözüm Beklentileri

Ripple ve SEC arasındaki dava 2 yıldan fazla bir süredir devam ediyor ve yeni gelişmelerin ortaya çıkmasına rağmen, davayı takip eden birçok topluluk üyesi için son hala uzak görünüyor.

Uzlaşma beklentileri sınırlı da olsa ve Yargıç Torres’ten bir Özet Karar ya da her iki taraf arasında mahkeme dışında gerçek bir uzlaşmayı içermekte. Daha önce de vurgulandığı üzere, XRP’nin baş savunma avukatı John Deaton’a göre anlaşma ihtimali çok düşük.

Ona göre, uzlaşma düzenleyici için bir seçenek olsaydı, aylar önce ve hatta Hinman belgeleri Ripple Labs’a teslim edilmeden önce sunulmuş olurdu. Beklenen özet kararın Ripple lehine olacağı tahmin ediliyor, ancak Hamilton tarafından ortaya atılan belirsizlik unsuru ile sektör paydaşları artık genel olarak beklentilerini azaltmaya başlayabilir.

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