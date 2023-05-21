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Gün içerisinde Amerikan başkanı Joe Biden büyük bir çıkış yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti. Kripto paralar ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından tüm dünyada gözler Amerika’ya döndü. Hemen bunun ardından ise Amerika’da para ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri birbiri ardına açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalar Biden’ın yaptığına nazaran direkt olarak kripto paraları işaret etmese de dolaylı yoldan etkileşim sağlayabilecek türden oldu.

Temsilciler Meclisi Biden’ı İşaret Etti

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Mccarthy, Biden ile ilgili birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamaları ise şu şekilde oldu:

Biden gelecek yıl milyarlarca dolar daha fazla harcamayı önerdi. Görünüşe göre Biden anlaşma istemekten çok temerrüde düşmek istiyor. borç müzakerelerinde bazı ortak noktalar var. borç limiti konusunda çeşitli takvimleri görüştük. Biden ile verimli bir telefon görüşmesi yaptık. Biden ve ben pazartesi̇ görüşeceğiz. müzakereciler pazar günü başkentte bir araya gelecekler. Biden’a harcamaların azaltılması gerektiğini söyledim. Henüz bir anlaşmamız yok ve zaman çok önemli̇. Biden ile yaptığım görüşmede olası çözümler üzerine verimli bir tartışma oldu. Senatonun borç tavanına ilişkin bir anlaşmayı kabul etmesi için bekledi̇ğim bir haftaya ihtiyacı olmayabilir. Cumhuriyetçi müzakereciler arasında temsilci Graves ve Mchenry de bulunuyor. Piyasaların anlaşmayı olumlu karşılayacağını düşünüyorum. Borç görüşmelerinde Trump’ın vergi̇ kesintilerinin uzatılması konuşulmadı.

Açıklamaların devamında ise iki yetkili daha açıklama yaptı ve bunlardan Mchenry borç müzakerecilerinin şu an için bir araya gelme planı olmadığını belirtirken, müzakerelerin mevcut durumu hakkında karamsar olduğunu da belirtti.

Her iki tarafın kırmızı çizgilerini ve pozisyonlarını anlama konusunda büyük ilerleme kaydedildiğine vurgu yapan yetkili, herhangi̇ bir borç anlaşmasında çok yıllık bir harcama tavanına itiraz olacağını belirtti.

Temsilci Graves ise harcama taban çi̇zgisinin borç görüşmelerinin temeli olacağını belirtti.

FED Açıklaması! Başkan Faiz Oranı İçin Ne Dedi?

Wall Street Journal Pazar günü Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari’nin, yetkililere geçmişteki faiz artışlarının etkilerini ve enflasyon görünümünü değerlendirmeleri için daha fazla zaman tanımak amacıyla merkez bankasının Haziran ayındaki bir sonraki toplantısında faiz oranlarının sabit tutulmasını destekleyebileceğini söylediğini yazdı.

Gazete, Kashkari’nin Cuma günü verdiği ve Pazar günü yayınlanan bir röportajda “buradan biraz daha yavaş hareket edebileceğimiz fikrine açığım” dediğini aktardı.

Ancak Merkez Bankası’nın faiz oranlarını belirleyen para politikası kurulunun bir üyesi olan Kashkari, henüz kararını vermediği konusunda uyarıda bulundu:

İşimizin bittiğine dair her türlü açıklamaya karşı çıkarım.

COVID-19 salgınının ardından inatçı bir şekilde yüksek seyreden enflasyonla mücadele etmek için ABD merkez bankası geçtiğimiz yıl içinde, bu ayın başlarında kabul edilen 25 baz puanlık artış da dahil olmak üzere, gösterge borç verme oranlarını 2008 mali erimesi öncesinden bu yana en yüksek seviye olan %5-%5,25 aralığına getirdi.

Enflasyon 2022 yazından bu yana ılımlılaşma işaretleri gösterse de, Fed’in %2’lik hedefinin oldukça üzerinde seyretmeye devam ediyor. Fed, ABD ekonomisini resesyona sürükleme riskini azaltmak için daha fazla sıkılaştırmadan kaçınması çağrılarıyla karşı karşıya kaldı.

Yellen Açıklaması Son Dakika!

Abd hazi̇ne bakanı Janet Yellen’da bugün konuşanlar arasındaydı. Borç limitleri hakkında yorum yapan Yellen tedirgin olduğu konuları dile getirdi ve şunları söyledi:

Borç limiti için Haziran başı son tarih hala geçerli. Haziran ayı borç limiti için zor bir son tarih. Daha fazla vergi makbuzunun ödenmesi gereken 15 haziran’a kadar hükümetin parası bitmeden ulaşma ihtimali oldukça düşük. Gop’un IRS fonlarını azaltmaya yönelik önerileri büyük ölçüde endişe vericidir. Vergi̇ kanununu daha adil hale getirecek gelir önerileri var. Yasal belirsizlik ve dar zaman çerçevesi̇ 14. Değişikliğin kullanımını zorlaştırmaktadır. Borç tavanının yükseltilmemesi durumunda yapılması gereken zor seçimler olacaktır. Borç tavanı yükseltilmezse, ödenmemesi̇ gereken bazı faturalar olacak.

Bitcoin’de Son Durum

Bitcoin için işler pek de iyi gitmiyormuş gibi görünüyor. Geçtiğimiz saatlerde fiyat 27.000 doların altına geriledi ve tekrar bu seviyeye yükselemedi. Amerikan ekonomisinde yaşanabilecek hareketli günler Bitcoin fiyatını da net bir biçimde etkileyebilir.

Yaşanabilecek yeni banka batışları ve ekonomik istikrarsızlıklar Bitcoin’in fiyatını yukarı yönlü hareket ettirebilir. Bunun aksine yaşanılabilecek istikrarlı hareketler ve sağlanacak anlaşmaların ardından gelebilecek ekonomik güven ise Bitcoin fiyatını daha da aşağıya çekebilir. Tüm bu durumların ise Bitcoin’in ardından ise altcoin’lere de yansıyabileceğini unutmamak gerekiyor.