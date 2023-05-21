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  •   Tam 10 Milyonu Aştı! Shiba Inu İçin Dönüm Noktası! Shiba Inu Fiyatı Kaç Dolar?

Tam 10 Milyonu Aştı! Shiba Inu İçin Dönüm Noktası! Shiba Inu Fiyatı Kaç Dolar?

Özet

  • Puppynet üzerinde 10 milyon işlem barajı aşıldı.
  • Shiba Inu fiyatı %18 düşüşle 0,000008549 dolardan işlem görüyor.
21:57
21 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shiba Inu Shibarium’un Puppynet test ağı, toplam işlem hacminin 10 milyonu aştığına tanıklık etti. Bu da topluluk üyeleri arasında büyük bir benimseme ve kullanımın işareti olarak görülebilir. Shibarium, Shiba Inu ekosistemi için oluşturulmuş Ethereum tabanlı bir katman-2 çözümü olarak biliniyor. Ana ağ hazır olmasa da, ekip birkaç hafta önce Puppynet test ağını halka açtı.

Puppyscan’e göre, Puppynet yazım saati itibariyle 10,3 milyon işlemi tamamlamış ve 921.214 blok işlemişti. Ortalama blok süresi 5 saniye iken ağın cüzdan adresleri 15 milyonun üzerinde. Bu arada, ağdaki günlük işlemler Mayıs ayının ortasından bu yana artış gösteriyor. Ağ, 12 Mayıs’tan bu yana ortalama 300.000’den fazla günlük işlem gerçekleştirdi.

3 Milyardan Fazla SHIB Yakıldı

Bu arada, ağ aktivitesindeki artış Shiba Inu için daha fazla fayda ve SHIB yakma oranında artış anlamına geliyor. Shibburn verilerine göre, son yedi gün içinde 3 milyardan fazla SHIB token’ı yakıldı. Son haftalardaki yakımlar SHIB arzında hafif bir düşüşe yol açtı, ancak hala 589,3 trilyon üzerin bir sayıda bulunuyor.

Shiba Inu topluluğu, Twitter’ın yeni CEO’su Linda Yaccarino’yu token’ı ağa entegre etmeye çağırdı ve bunun gerçekleşmesine yardımcı olmak için destek teklif etti.

ShibArmy topluluğunun önde gelen isimlerinden Ragnar Shib, attığı tweet’te şunu belirtti:

@Shibtoken’ı Twitter’a entegre ederken herhangi bir sorun yaşarsanız bize bildirin. Kripto dünyasındaki en sadık, en yardımsever ve en büyük topluluğa sahibiz.

Entegrasyon konusunda herhangi bir kesinlik olmasa da, topluluk Yaccarino’nun resmi SHIB hesabını ve diğer kripto projelerini takip etmesinden heyecan duyuyor.

SHIB Fiyat Performansı

Bu arada, Elde edilen verilere göre, Shiba Inu’nun fiyatı son 30 günde %18 düştü ve yazım saati itibariyle 0,000008549 dolardan işlem görüyor. IntoTheBlock verileri ayrıca çoğu yatırımcısının da şu anda zararda olduğunu gösterdi.

Ekosistemindeki faaliyetler ve gelişmeler göz önüne alındığında fiyat performansı şaşırtıcıdır. Bununla birlikte, PEPE gibi yeni memecoin’lerin yükselişine rağmen, Shiba Inu kripto piyasasında popüler bir kripto varlık olmaya devam ediyor.

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