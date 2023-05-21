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Bitcoin fiyat analizi, son birkaç gün içinde fiyatta kayda değer bir düşüş olduğunu gösteriyor. BTC yazım saati itibariyle 26.876 dolar civarında işlem görüyor ve son 24 saat içinde yüzde 0,77’lik bir düşüş yaşadı. BTC token bugün 27.020 dolardan işleme başladı ve aşağıya doğru inmeden önce hızla 27.000 doların altında yeniden test edilmeye başlandı.

Bitcoin fiyat analizinin düşüş eğilimi muhtemelen yatırımcıların piyasadaki artan volatilite ve pandeminin neden olduğu belirsizlik nedeniyle fonlarını geri çekmelerinden kaynaklanıyor olabilir. Piyasa duyarlılığı büyük ölçüde düşüş eğiliminde olduğu için satış baskısı artıyor. Görünüşe göre 26.827 dolarlık destek seviyesi satışları sınırlamak için yeterli değil ve BTC’nin yakın gelecekte bu seviyenin altına düşmesi muhtemel olabilir.

Bitcoin Bir Çöküşün Eşiğinde Mi?

Bitcoin fiyat analizi 24 saatlik grafik, BTC fiyat analizinde genel olarak zayıf bir eğilim olduğunu gösteriyor. Boğalar bugün hafta başında piyasada görüldü ve günün en yüksek seviyesi olan 27.265 dolara ulaştı, ancak ayılar ağır satış baskısı gösterince fiyat hızla düşmeye başladı.

Piyasa değeri %0,70’lik güçlü bir kayıpla yaklaşık 521 milyar dolara geriledi. Görünüşe göre alıcılar hala herhangi bir çekiş gücü elde edemiyor ve satış baskısı açıkça piyasaya hakim oluyor. Bununla birlikte, işlem hacmi yüzde 17’lik bir kazançla 8,23 milyar dolarla hala yüksek görünebilir.

Göreceli güç endeksi (RSI) şu anda 34,78 seviyesinde ve 50-nötr bölgenin altına düşerek ayıların hala piyasanın kontrolünde olduğunu gösteriyor. MACD grafiği de artan bir düşüş eğilimi gösterdiğinden düşüş eğiliminde ve 24 saatlik basit hareketli ortalama (SMA) hala aşağı yönlü bir yörüngede. Bollinger Bantları da birbirine yakın olup piyasadaki düşük dalgalanma seviyelerine işaret etmektedir. Alt Bant 26.739 dolar ve Üst Bant 27.213 dolar seviyesinde.

Bitcoin Fiyatı Düştü

Bitcoin fiyat analizi için 4 saatlik grafik, BTC tokeninin 27.265 dolarlık temel direncin altına kaymasıyla son birkaç saat içinde büyük bir düşüş olduğunu gösteriyor. Bu durum, satış baskısının arttığını ve henüz düşüş eğilimi olduğuna dair bir işaret bulunmadığını gösteriyor.

Günlük grafikteki MAGCD göstergesi de düşüş eğiliminde ve MACD çizgisi sinyal çizgisinin altından geçerek aşağı yönlü yörüngesini daha da genişletiyor. Ek olarak, 50 günlük MA ve 200 günlük MA’nın her ikisi de aşağıya doğru ilerlediğinden, mevcut fiyat 26.987’deki hareketli ortalama göstergesinin altında.

Alt Bollinger Bandı şu anda 26.739 dolarda ve Üst Bollinger Bandı 27.213 dolarda olup piyasadaki düşük volatilite seviyelerine işaret etmekte. RSI şu anda 34,78 seviyesinde ve bu da ayıların şu anda piyasanın tam kontrolünde olduğunu ve piyasada bir yükseliş sinyali olmadığı sürece bu eğilimin devam edeceğini gösteriyor olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.