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Kripto para yatırımcıları, altcoin’lerdeki kilit açılışlarını fiyat üzerinde baskı oluşturulabileceği beklentisi ile genellikle yakından takip etmektediler. Yatırımcılar, şimdi de SPACE ID‘de (ID) gerçekleşecek token kilidi açılışına odaklanmış durumda. Bugün, hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance‘in desteklediği altcoin’ler arasında yer alan SPACE ID’de milyonlarca token’ın kilidi açılacak. İşte ayrıntılar.

SPACE ID’de 15.15 Milyon Token’ın Kilidi Açılacak

Binance Launchpad üzerindeki 30’ncu altcoin projesi olan ve 16 Mart’ta duyurulan SPACE ID’de 15 milyonun üzerinde token’ın kilidi açılacak. Dolaşımdaki arzı 286 milyon olan ve toplam arzı 2 milyar ile sınırlandırılan SPACE ID projesinde 15.152.778 ID’nin kilidi bugün saat 03.00’da açılacak.

Açılışına üç saatten daha kısa bir süre kalan 15.152.778 ID güncel fiyatlarla 7.13 milyon dolara karşılık geliyor. Toplam arzın yüzde 0,758’ine karşılık gelen kilit açılışı bu bakımdan SPACE ID yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor.

Kripto veri platformu Token Unlocks’un sağladığı verilere göre SPACE ID’nin arzının yüzde 87,94’ü kilidi açılmak üzere bekliyor. Bu, uzun bir süre boyunca benzer şekilde ve miktarlarda ID kilidinin açılmaya devam edeceğin ve ağın enflasyonunun istikrarlı bir şekilde artacağı anlamına geliyor.

ID Fiyatında Son Durum

CoinMarketCap’in verilerine göre ID fiyatı, 15 milyonun üzerindeki token’ın kilidinin açılmasına saatler kala son 24 saatte yüzde 3,22 düşüşle 0,4668 dolardan işlem görüyor. Binance’in desteklediği altcoin’de tüm zamanların en yüksek seviyesini 1,0328 dolarla 17 Nisan 2023 tarihinde kaydedildi ve o zamandan beri değerinin yüzde 54’ünü kaybetti.

Piyasa uzmanların, token kilidi açılışının fiyatı baskıladığı ve kilit açılışının ardından fiyatın yükselişe geçebileceği üzerinde duruyor olsa da yatırımcıların dikkatle hareket etmelerini öneriyor. Altcoin‘lerdeki kilit açılışlarına fiyatların verebileceği tepkiyi kestirebilmek güçtür. Bu bakımdan yatırımcıların ID için de alacakları yatırım kararı konusunda dikkatle hareket etmeleri gerekiyor.