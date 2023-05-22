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22 Mayıs Bitcoin Pizza Günü Kutlu Olsun! Bitcoin Pizza Günü Nedir?

Özet

  • 22 Mayıs 2010 tarihinde Laszlo Hanyecz isimli bir kişi 2 pizzaya 10.000 BTC ödemiştir.
  • Bu hikayenin üzerine her yıl 22 Mayıs "Bitcoin Pizza Günü" olarak kutlanmaktadır.
  • Bugün o 2 pizzanın değeri yaklaşık 269 milyon dolardır.
08:07
22 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para dünyasının her yıl 22 Mayıs’ta kutladığı Bitcoin Pizza Günü kutlu olsun! 2 pizza için 10 bin BTC’nin ödendiği ve tarihteki ilk Bitcoin alışverişinin yapıldığı 22 Mayıs 2010’un üzerinden tam 13 yıl geçti. İşte tarihteki ilk Bitcoin alışverişinin çarpıcı öyküsü.

Bitcoin Pizza Günü Kutlu Olsun!

Laszlo Hanyecz isimli bir kişinin 22 Mayıs 2010 tarihinde 2 pizza için 10 bin BTC ödemesi ve geçen zaman içinde Bitcoin fiyatının katlanarak artmasıyla popüler hale gelen tarihteki ilk Bitcoin alışverişi hikayesi üzerine her yıl 22 Mayıs Bitcoin Pizza Günü olarak kutlanmaktadır.

Bugün o 2 pizzanın değeri yaklaşık 269 milyon dolar ve Bitcoin‘in 10 Kasım 2021 tarihinde yaklaşık 69 bin dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığında pizzaların değeri 690 milyon doları görmüştür.

Bitcoin Pizza Günü Nedir?

Bitcoin Pizza Günü’nün ortaya çıkışı Hanyecz’in 18 Mayıs 2010 tarihinde popüler Bitcoin forumu Bitcointalk’ta “Pizza for Bitcoins?” başlığında bir konu açmasıyla oldu. Laszlo, açtığı konuda “Birkaç pizza için 10 bin BTC ödemek istiyorum. 2 tane büyük boy olabilir. İsterseniz pizzaları kendiniz yapıp evime getirebilirsiniz ya da alıcı olarak beni gösterip sipariş verebilirsiniz. Kendim uğraşmak veya yapmak istemiyorum. Tıpkı otelde kahvaltı tabağı isteyip, onların yapıp ve getirmesi ve sizin de yiyip mutlu olmanız gibi… Pizzada olmasını sevdiğim şeyler; soğan, biber, sosis, mantar, domates vb. Eğer ilgilenirseniz lütfen benimle iletişime geçin ve anlaşma için konuşalım.” mesajını düştü.

Bir forum kullanıcısı Laszlo’nun açtığı konuya “Avrupa’dan nasıl ödeme yapabileceğimi bilebilirsem Dominos’tan sipariş vermek isterim” dönüşünü yaptı. Laszlo bu kullanıcıya yanıt vererek “Birçok yer online sipariş kabul ediyor. Ben ve eşim bazen Papa John’s’u kullanıyoruz. Bunların hepsi kredi kartıyla ödeme kabul ediyorlar.” dese de görüşmenin devamı gelmedi.

Başka ciddi bir teklif alamayan Laszlo’nun “Kimse bana pizza almayacak mı? Teklif ettiğim BTC miktarını mı az buldunuz?” diye sorması üzerine bir forum kullanıcısı Laszlo’ya “Aç mısın, yoksa sadece pizza mı seviyorsun?” diye sorması üzerine Laszlo’nun “İnsanlara, Bitcoin ile ödeme yaparak pizza aldım demenin enteresan olacağını düşünüyorum.” yanıtını vermesi sırf “Bitcoin ile pizza aldım” diyebilmek için böyle bir ticaret gerçekleştirmek istediğini gösteriyor.

Nitekim kendisine Bitcointalk’ta Jercos adını kullanan Jeremy Sturdivant çok meraklı ve eğlenceli bir programcı olan Laszlo’ya ulaşıyor ve Bitcoin ile ödemesi yapılan 2 pizzanın alışverişi yapılmış oluyor.

Alışverişin istenildiği şekilde yapılmasının ardından Bitcointalk’taki konusuna güncelleme geçen Laszlo, “Sadece bildirmek istedim, başarılı bir şekilde 10 bin BTC’yi pizza ile takas ettim” cevabını veriyor ve konusuna verdiği bir sonraki cevapta ise tekliflere açık olduğunu, yeterince BTC’si olduğunu çünkü BTC üretimine devam ettiğini belirtirken “Eğer büyük boy pizza söyleyecek olan olursa daha fazla BTC verebilirim” eklemesini yapıyor.

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