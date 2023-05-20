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Ocak ayında Bitcoin ağında başlatılan Ordinals projesi sayesinde meme coinlerde enteresan bir dönem yaşadı. NFT’ler BRC-20 tokenlere döndü ve Mayıs ayının ilk haftasındaki PEPE Coin coşkusuyla bambaşka bir noktaya gelindi. Ardından Litecoin ve Dogecoin ağlarında benzer hareketler gördük. Ağ aktiviteleri adeta uçtu.

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Ocak ayında yazılım mühendisi Casey Rodamor, kullanıcıların tek tek satoshileri, yani bir Bitcoin’in en küçük değerini (1/100.000.000 BTC) transfer etmesine ve almasına olanak tanıyan Ordinals protokolünü yayınladı. Taproot ile 2021 sonunda gelen bu yetenek video, resim gibi verilerin de saklanabilmesine olanak sağlıyordu.

Mart ayında, Domo adındaki takma isimli bir geliştiricinin BRC-20 standardını başlatmasıyla Ordinaller bambaşka bir noktaya evrildi. Bugüne kadar basılan 24.000’den fazla BRC-20 token ile toplam birleşik piyasa değeri şu anda 618 milyon doların üzerinde ve bu yakın zamanda 1 milyar dolar eşiğini geçmişti.

Tüm bunlar ağdaki işlem ücretlerinin artmasını sağladı. Madenciler durumdan memnun olsa da onayları geciken kullanıcılar pek mutlu değildi.

Litecoin

Bitcoin ağındaki Ordinals destekli faaliyet patlamasının ardından, yazıt protokolü Litecoin ağına doğru yol aldı. Litecoin 2011 yılında Bitcoin ağının bir çatalı olarak piyasaya sürülmüştü. Ordinals, Şubat ayında, Ordinals protokolünü Litecoin’e taşıyabilecek herkese başlangıçta 5 LTC (yaklaşık 500 dolar) teklif eden Twitter kullanıcısı Indigo Nakamoto’nun meydan okumasının ardından Litecoin’e geldi ve ödül havuzu hızla büyüdü. Yazılım mühendisi Anthony Guerrera, Bitcoin kodunu çatalladıktan sonra Litecoin Ordinals’ı başlattı.

Ordinals’ın eklenmesinin ardından Litecoin işlemleri arttı ve 1 Mayıs’ta 100.684 işlemden 10 Mayıs’ta 584.836 işlemle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Dogecoin

Aynı dönemde Dogecoin tarafında da DRC-20 standardını gördük. O da Litecoin çatalı olduğu için bu geliştirmeye fazlasıyla müsaitti. Kullanıcılar, “Doginaller” oluşturmak için Ordinals protokolünü kopyaladıktan sonra, bir Dogecoin’in en küçük değeri olan “shibes” içine tokenleri yazarak ağ aktifliğini katladılar.

Pazartesi günü yaklaşık 88.000’den Çarşamba günü 1,1 milyonun üzerine sıçrayan günlük işlem hacmi buradaki çılgınlığı net biçimde yansıtıyordu. Dogecoin çekirdek geliştiricisi Patrick Lodder şunları söyledi;

“Böyle bir şey gerçek bir ‘özellik’ haline gelemez çünkü üzerinde yeterince düşünülmedi. Dogecoin üzerindeki sürekli ve artan baskı bunun hızla yok olmasına neden olacaktır”.

Çeşitli tartışmalara neden olsa da bu çılgınlık madencilerin kazançlarını ayı piyasalarının zor günlerinde artırıyor ve dolaylı yoldan satışları baskılıyor.