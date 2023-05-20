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  •   Dogecoin’in Kurucu Ortağı Daha İyi Diyerek Sıraladı! Ne Bitcoin Ne Ethereum Ne de Diğerleri!

Dogecoin’in Kurucu Ortağı Daha İyi Diyerek Sıraladı! Ne Bitcoin Ne Ethereum Ne de Diğerleri!

Özet

  • Dogecoin'in kurucu ortağı Billy Markus, kripto para yatırımcılarını uyardı.
  • Markus, satın alınan kripto paralara karşı duygusal bağlanma konusunda dikkatli olunmasını söyledi.
  • Markus, kripto paralardan daha iyi yatırım seçeneği olarak SPDR S&P 500 ETF tröstünü ve mevduat faizini önerdi.
22:18
20 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Twitter’da “Shibetoshi Nakamoto” olarak bilinen bilgi teknolojileri mühendisi Billy Markus, 2013’te Jackson Palmer ile birlikte en büyük kripto para Bitcoin’den (BTC) ilham alarak şaka amaçlı olarak çıkardığı Dogecoin (DOGE) ile tanınıyor. O zamandan beri kripto para sektörünün en etkili isimlerinden biri haline gelmesiyle sektöre dönük yaptığı yorumlar yakından takip edilen Markus, son olarak kripto para yatırımcılarını satın aldıkları kripto paralara duygusal olarak bağlanma konusunda dikkatli olmaları konusunda uyararak kripto paralara kıyasla en iyi yatırım seçeneklerini paylaştı.

Kripto Paralardan Daha İyi Olan Yatırım Seçeneklerini Paylaştı

Markus kısa süre önce attığı bir tweet’te hangi yatırım seçeneklerinin daha fazla heyecan verici ya da korkunç olabileceği konusuna değinirken kripto paralarda her ikisini de olduğunu söyledi.

Ünlü kripto para figürü yatırımcıların satın aldıkları bir kripto paraya duygusal olarak bağlanmaları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini belirtirken, bu durumun en iyi göstergesini de tanımladı. Markus’a göre yatırımcıların bir kripto para karşı aşırı duygusal bağlandıklarının en iyi anlaşıldığı an herhangi bir kripto paranın spekülatif fiyatı hakkında duygusal hissetmeye başladığı an. Dogecoin’in kurucu ortağına göre bir yatırımcı satın aldığı bir kripto para karşısında böyle hissettiği andan itibaren alacağı kararlar konusunda dikkatle hareket etmeli.

Markus, kripto paralardan daha az heyecan verici ve korkutucu bir yatırım seçeneğini arayanlara ise SPDR S&P 500 ETF tröstü veya yüksek faiz oranlarıyla  mevduat yatırımını önerdi.

Kripto Para Almamasıyla Biliniyor

Geçmişte birçok kez Dogecoin’in piyasaya sürülmesinin hemen ardından kripto paralara yatırım yapmayı bıraktığını belirten Dogecoin’in kurucu ortağının hiçbir kripto paraya yatırım yapmadığı biliniyor.

Bununla birlikte hala bir miktar kripto para tutmaya da devam ediyor. Markus, 2022’nin Aralık ayında vergi borcunu ödemek için cüzdanında tuttuğu Ethereum‘ların (ETH) bir kısmını satmak zorunda kaldığını ve zararına satış yaptığını paylaşmıştı. Ünlü kripto para figürüne göre son dönemde kripto paraya yatırım yapmak akıl hastalarına yatırım yapmakla eşdeğer.

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