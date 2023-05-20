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İşte Boğa İşte Sinyal! Kripto Para Yükselişi Ne Zaman?

Özet

  • Borsalardaki BTC ve ETH arzı hızla düşüyor.
  • Santiment borsa arzındaki azalmanın boğa sinyali olduğunu söylüyor.
21:15
20 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı 15 dakikalık grafikte uzun süredir en düz çizgiyi oluşturmak için mücadele ediyor. Üstelik başarılı da, peki sıkı ayı piyasaları ne zaman bitecek? Kimsenin elinde geleceği gösteren sihirli bir küre yok fakat on-chain veriler geleceğe dair önemli sinyaller veriyor. Geçmişte yaşanan olayların gelecekte de tekrar etmesi mümkün.

Kripto Para Boğa Sinyali

On-chain veri sağlayıcısı Santiment’in yakın tarihli bir raporuna göre, piyasa değerine göre en büyük iki kripto para birimi olan Bitcoin ve Ethereum, borsalardan istikrarlı biçimde çekiliyor. Ethereum için borsa arzı Shapella sonrasında tarihi dip seviyelerini oluşturdu. Bu arada balina hareketlerini izleyen Whale Alert, Coinbase borsasından soğuk cüzdanlara çekilen birkaç büyük BTC transferini duyurdu.

Santiment analiz ekibi, yatırımcıların Bitcoin ve Ethereum varlıklarını borsalardan soğuk cüzdanlara taşımaya devam ettiklerini tweetledi. Bu iki büyük kripto paranın borsalardaki arzı azaldıkça Santiment beklenen boğa günlerinin yaklaştığını söylüyor.

“Bitcoin ve Ethereum, mevcut arzlarının giderek daha fazlasının soğuk cüzdanlara geçtiğini sessizce görmeye devam ediyor. Mükemmel bir gösterge olmasa da, borsalardaki azalan coin’ler genellikle yeterli zaman verildiğinde gelecekteki boğa koşularına işaret ediyor”.

Kripto Para Yükselişi Ne Zaman?

Kısa vadede yön belli olmasa da piyasalarda volatilitenin arttığını görebiliriz. Bitcoin uzun süredir dar bir aralıkta işlem görüyor ve Mayıs başından beri kırılmaya hazırlanıyor. Yatırımcılar Bitcoin fiyatı 27.500 dolar üstünde günlük kapanış yaptığında 28.000 ve 30.000 dolara doğru güçlü bir ralli görebiliriz. Ancak 26.500 dolar altı günlük kapanışlar daha derin bir dip için erken uyarı olacak.

Hacimlerin azalmış olması artık 2023 başındaki rallilerin bittiği ihtimalini akıllara getiriyor. Ocak ve Şubat ayındaki yükselişleri unutturan Bitcoin fiyatı daha iyi seviyede olsa da altcoinler önemli ölçüde kan kaybetti. Kripto paraların kümülatif değeri için altcoinlerin payı önemli ölçüde eridi.

Yine de önümüzdeki yıl yaşanacak halving, Fed’in ilk çeyrekte faiz indirmeye başlama ihtimali gibi sebepler yılın son çeyreği için güçlü yükseliş beklentilerini besliyor.

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