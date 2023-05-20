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ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Cynthia Lummis, Miami’de düzenlenen Bitcoin 2023 Konferansı’nda açıklamalarda bulundu. Lummis, Biden yönetiminin Bitcoin madencileri için önerdiği %30’luk tüketim vergisiyle ilgili sorulan soruya ise “böyle bir şey olmayacak” ifadesiyle yanıt verdi.

ABD’de Bitcoin Madenciliğine Yüzde 30’luk Vergi Kapıda

Son yıllarda kripto para birimlerinin dünya çapında büyük bir furya haline gelmesi, pek çok konuyu da beraberinde tartışam konusu haline getirdi. Kamuoyunda sıkça tartışılan konulardan biri de Bitcoin madenciliği oldu. Bitcoin madenciliği faaliyetlerinin en yoğun şekilde yürütüldüğü ülke olan ABD’de bu konu sıkça tartışıldı. Özellikle mali düzenleyiciler ve politikacılar tarafından madencilik faaliyetlerinin nasıl vergilendirileceği de sık sık ele alındı. Yakın zamanda da Biden yönetimi, Bitcoin madencileri için %30’luk bir tüketim vergisi getirmek adına kolları sıvadı.

ABD’li Senatör, Bitcoin 2023 Konferansı’nda Konuştu

Ancak Biden yönetiminin Bitcoin madencileri için %30’luk bir tüketim vergisine Senatör Cynthia Lummis tepki gösterdi. 18-20 Mayıs tarihleri arasında Miami’de düzenlenen Bitcoin 2023 Konferansı, çok sayıda politikacıya ve endüstri liderine ev sahipliği yaptı. ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Cynthia Lummis de konferansta konuştu ve yeniden gündeme gelen Bitcoin madenciliği ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Lummis, Biden yönetiminin Bitcoin madencileri için önerdiği %30’luk tüketim vergisiyle ilgili sorulan soruya ise “böyle bir şey olmayacak” ifadesiyle yanıt verdi.

VanEck CEO’sundan Spot Bitcoin ETF Yorumu

Politikacılar ve endüstri liderleri dahil çok sayıda isim Miami’de düzenlenen Bitcoin 2023 Konferansı’nda konuştu. VanEck İcra Kurulu Başkanı da konferansta konuşan isimler arasında yer aldı. Uzun zamandır kamuoyunda tartışılan Bitcoin Spot ETF’lerine ilişkin düşüncelerini paylaşan VanEck İcra Kurulu Başkanı Jan Van Eck, “yatırımcıların ABD’de yakın zamanda sunulan bir Bitcoin spot borsa yatırım fonu görmeleri pek olası değil” ifadelerini kullandı.