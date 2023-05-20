Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Cumhuriyetçi Senatörden Biden Yönetimine Tepki: ABD’de Bitcoin Madenciliğine Yüzde 30 Vergi Kapıda

Cumhuriyetçi Senatörden Biden Yönetimine Tepki: ABD’de Bitcoin Madenciliğine Yüzde 30 Vergi Kapıda

Özet

  • ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Cynthia Lummis, Bitcoin 2023 Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.
  • Lummis, Biden yönetiminin Bitcoin madencileri için önerdiği %30'luk tüketim vergisiyle ilgili sorulan soruya "böyle bir şey olmayacak" ifadesiyle yanıt verdi.
20:45
20 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Cynthia Lummis, Miami’de düzenlenen Bitcoin 2023 Konferansı’nda açıklamalarda bulundu. Lummis, Biden yönetiminin Bitcoin madencileri için önerdiği %30’luk tüketim vergisiyle ilgili sorulan soruya ise “böyle bir şey olmayacak” ifadesiyle yanıt verdi.

ABD’de Bitcoin Madenciliğine Yüzde 30’luk Vergi Kapıda

Son yıllarda kripto para birimlerinin dünya çapında büyük bir furya haline gelmesi, pek çok konuyu da beraberinde tartışam konusu haline getirdi. Kamuoyunda sıkça tartışılan konulardan biri de Bitcoin madenciliği oldu. Bitcoin madenciliği faaliyetlerinin en yoğun şekilde yürütüldüğü ülke olan ABD’de bu konu sıkça tartışıldı. Özellikle mali düzenleyiciler ve politikacılar tarafından madencilik faaliyetlerinin nasıl vergilendirileceği de sık sık ele alındı. Yakın zamanda da Biden yönetimi, Bitcoin madencileri için %30’luk bir tüketim vergisi getirmek adına kolları sıvadı.

ABD’li Senatör, Bitcoin 2023 Konferansı’nda Konuştu

Ancak Biden yönetiminin Bitcoin madencileri için %30’luk bir tüketim vergisine Senatör Cynthia Lummis tepki gösterdi. 18-20 Mayıs tarihleri arasında Miami’de düzenlenen Bitcoin 2023 Konferansı, çok sayıda politikacıya ve endüstri liderine ev sahipliği yaptı. ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Cynthia Lummis de konferansta konuştu ve yeniden gündeme gelen Bitcoin madenciliği ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Lummis, Biden yönetiminin Bitcoin madencileri için önerdiği %30’luk tüketim vergisiyle ilgili sorulan soruya ise “böyle bir şey olmayacak” ifadesiyle yanıt verdi.

VanEck CEO’sundan Spot Bitcoin ETF Yorumu

Politikacılar ve endüstri liderleri dahil çok sayıda isim Miami’de düzenlenen Bitcoin 2023 Konferansı’nda konuştu. VanEck İcra Kurulu Başkanı da konferansta konuşan isimler arasında yer aldı. Uzun zamandır kamuoyunda tartışılan Bitcoin Spot ETF’lerine ilişkin düşüncelerini paylaşan VanEck İcra Kurulu Başkanı Jan Van Eck, “yatırımcıların ABD’de yakın zamanda sunulan bir Bitcoin spot borsa yatırım fonu görmeleri pek olası değil” ifadelerini kullandı.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
İlgili Yazılar
Teknoloji Devi Apple, Çalışanlarına ChatGPT ve Benzeri Yapay Zeka Araçlarının Kullanımını Yasakladı
Teknoloji Devi Apple, Çalışanlarına ChatGPT ve Benzeri Yapay Zeka Araçlarının Kullanımını Yasakladı
Evrensel Bir Block Explorer Olmayı Hedefleyen 3xpl Nedir? 
Evrensel Bir Block Explorer Olmayı Hedefleyen 3xpl Nedir? 
Kripto Ekosistemi Üzerindeki Düzenleyici Baskı Artıyor: Coinbase Yetkilisi, ABD’li Regülatörleri Hedef Aldı!
Kripto Ekosistemi Üzerindeki Düzenleyici Baskı Artıyor: Coinbase Yetkilisi, ABD’li Regülatörleri Hedef Aldı!
İsviçre’nin Zug Kantonunda Yeni Gelişme: BTC ve ETH ile Vergi Ödemelerindeki Limit Yükseltildi
İsviçre’nin Zug Kantonunda Yeni Gelişme: BTC ve ETH ile Vergi Ödemelerindeki Limit Yükseltildi
Piyasada Gözler ABD’den Gelen Kritik Verilere Çevrildi: Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?
Piyasada Gözler ABD’den Gelen Kritik Verilere Çevrildi: Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?
Ripple, Merkez Bankalarının CBDC Geliştirebileceği Bir Platform Başlatıyor!
Ripple, Merkez Bankalarının CBDC Geliştirebileceği Bir Platform Başlatıyor!
USDT İhraççısı Tether Açıkladı: Net Kârın Bir Kısmı ile Bitcoin Satın Alınacak
USDT İhraççısı Tether Açıkladı: Net Kârın Bir Kısmı ile Bitcoin Satın Alınacak
SEC Başkanından Kripto Şirketlerini Hedef Alan Açıklamalar!
SEC Başkanından Kripto Şirketlerini Hedef Alan Açıklamalar!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023