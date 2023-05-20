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  •   Dibi Bilen Kripto Analisti! 2022’de Bildim Şimdi Yine Uyarıyorum! 2023 Altcoin Tahminleri!

Dibi Bilen Kripto Analisti! 2022’de Bildim Şimdi Yine Uyarıyorum! 2023 Altcoin Tahminleri!

Özet

  • Popüler kripto analisti 2023 yılında devasa yükselişler beklemiyor.
  • Altcoin boğası için 1 yıl sonrasına işaret ediyor.
20:30
20 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yatırımcılar son 1 yıldır zorlu ayı piyasası şartlarıyla mücadele ediyor ve beklenen yükseliş bir türlü başlamadı. Ancak 2022 yılında biri bunu zaten söylüyordu. Geçtiğimiz yılki dibi de doğru bilen isim şimdi tekrar uyarıyor.  Peki 2023 nasıl geçecek?

Dibi Bilen Kripto Analisti

Pentoshi takma adıyla bilinen ünlü kripto para analisti Kasım ayındaki dipte yatırımcıları uyarmıştı. 2022 yılının Temmuz ayında ise altcoinlerde çok daha büyük kayıplar yaşanacağını söyledi. O günlerde onun bu sözü yatırımcılar pek bir karşılık bulmadı. Fakat Fed’in agresif faiz artışları, kriptonun kendi sorunları derken beklediği düşüşlerin gerçek olduğunu gördük. Bitcoin fiyatı 15.400 dolarlı seviyelerde dip yaparken altcoinler ATH seviyelerinden %95’i aşan kayıplar gördü.

FTX, LUNA, Celsius, Genesis ve diğerlerinin iflası yetmezmiş gibi son birkaç aydır piyasada market maker eksikliğini de hissediyoruz. İşlem hacimleri önemli ölçüde düştü ve Coinbase gelirlerdeki kaybı telafi için yeni abonelik hizmetini başlattı.

2023 Altcoin Tahminleri

Peki bundan sonra ne olacak? Altcoinlerdeki erime devam edecek mi? Kıdemli analiste göre bu yıl daha çok birikim evresini göreceğiz. Bazı altcoin gruplarındaki yükselişler dışında genel piyasada satış eğilimi hakim olacak. Önümüzdeki 1 yıl içinde altcoinlerin geneli için devasa bir yükseliş dönemi beklemiyor. Yani mevcut sıkıcı piyasa günleri kabaca 2024 ortasına kadar devam edecek.

Pentoshi bugün altcoinler ve 2023 beklentisi konusunda şunları söyledi;

“Bunu, sıçramadan yeni düşük seviyeye ve yana doğru zamana dayalı kapitülasyona kadar daha iyi çizemezdim.”

2022 yılı Temmuz ayında attığı grafik için (aşağıdaki) bunu söylüyor.

“Sanırım 2018 seviyelerinde oturduğumuz için çoğu altcoinde halen yaklaşık bir yılımız var, çoğu 2022’nin en düşük seviyelerinden tüm kazançlarını geri verdi Birçok kez belirtildiği üzere, bu daha çok birikim yılı olacak ve izole trendler dışında trend bazlı olacaktır”.

Eğer bu can sıkan tahminleriyle haklı çıkarsa hacimlerde daha fazla düşüşle birlikte bazı fayda üretmeyen kripto paraların piyasadan silindiğini bile görebiliriz.

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