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Kemerlerinizi Bağlayın! Birikim Modundaki Bu Altcoin Büyük Patlama Yapabilir!

Özet

  • Yatırımcıların favori altcoin'leri arasında yer alan Cardano (ADA) yükseliş sinyali veriyor.
  • Yükselen kanal formasyonu fiyatın önündeki ana engelin (0,38 dolar) aşılma ihtimalini artırıyor.
  • ADA fiyatının önümüzdeki günlerde kademeli bir şekilde 0,50 dolara gideceğini gösteriyor.
23:48
20 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Cardano (ADA) fiyatı, iki haftadan uzun bir zamandır varlığını koruyan yükselen kanal formasyonunun destek trend çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Kırmızı mumların formasyonun destek trend çizgisinden aşağı yönde kırılım yapamadığını gösteren günlük fiyat grafiği, alıcıların bu seviyede aktif olarak ADA biriktirdiğine işaret ediyor. Önemli destek seviyesindeki alıcı baskısı, düşüşün yükselişe dönmesi ve yeni bir toparlanma döngüsünün başlaması ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Cardano Fiyat Analizi

Cardano fiyatı, son 4 aydır yükselen kanal formasyonunun etkisi altında işlem görüyor. Alıcılar, altcoin‘i indirimli fiyatlardan biriktirmek ve yeni bir kurtarma rallisini başlatmak amacıyla formasyonun destek trend çizgisinden alım yapmakla ilgileniyor gibiler.

ADA fiyatı, kripto para piyasasının genelindeki son düşüşle birlikte düşüşün yükselişe dönme ihtimalinin daha yüksek olduğunu yansıtan düşen trend çizgisine geri döndü. Bununla birlikte, piyasa genelindeki belirsizlik altcoin’in fiyatının destek bulabileceği bir bölge olan trend çizgisinin üzerinde işlem görüyor.

Alıcı baskısının sürmesi halinde Cardano fiyatının yükselmesi ve 0,38 dolar direnci aşması beklenebilir. Yatay direnç çizgisinden olacak kırılma yükseliş trendinin devamı için kilit bir sinyal olacak ve alıcılara fiyatın daha yükseğe çıkmaları için güçlü bir fırlatma rampası görevi görecek. Potansiyel toparlanma ile fiyatın öncelikle 0,419 dolar direncine ve ardından 0,46 dolara çıkararak yüzde 25’lik yükseliş görülebilir. Tam tersi bir senaryoda ise fiyatın destek trend çizgisinin altında yapacağı bir kırılma düşüşün ivme kazanarak artması anlamına geliyor.

ADA için Teknik Göstergeler

Günlük fiyat grafiğindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI) trendindeki belirgin yükseliş, fiyatın mevcut destek bölgesinden güç aldığını gösteriyor. 20, 50 ve 100 günlük Üstel Hareketli Ortalamalar (EMA’lar) ise 0,38 dolar seviyesinin direnç gücünü artırıyor.

ADA Fiyatı Mayıs Sonuna Kadar 0,5 Dolara Ulaşabilir mi?

ADA fiyatının 0,5 dolara ulaşmasını bekleyen yatırımcılar için fiyatın yüzde 37 oranında yükselmesi gerekiyor. Mayıs ayının kalan on gününde büyük bir haber gelmediği müddetçe bu güçlü ralli ihtimalinin son derece düşük olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, fiyatın yükselen kanal formasyonuna vereceği yanıtla destek trend çizgisinden yapacağı yükseliş altcoin’in fiyatının önümüzdeki birkaç ay içinde kademeli olarak 0,5 dolar civarında olan genel trend çizgisine yükselmesini sağlayabilir.

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