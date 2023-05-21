Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz yılın en tartışmalı altcoinlerinden biriydi ve kripto para topluluğunun gündemini fazlasıyla meşgul etti. Dün geç saatlerde popüler altcoinin yönetim mekanizmasının hacklendiği ortaya çıktı. Bu durum ciddi bir soruna yol açtı ve Binance borsasındaki altcoinin ciddi anlamda değer kaybetmesine neden oldu.

Tornado Cash (TORN) Coin

Tornado Cash yönetişimi ele geçirildi. Saldırgan kötü niyetli bir teklif aracılığıyla kendisine 1.200.000 oy verdi. Bu, yaklaşık 700.000 meşru oydan daha fazla olduğundan, artık tam kontrole sahip. Öncelikle, bu Tornado Cash için ne anlama geliyor?

Kilitli oyların tamamını geri çekebilir

Yönetişim sözleşmesindeki tüm tokenler satılabilir.

Saldırgan bireysel havuzlara dokunamaz.

Tornado Cash saldırganı, Tornado Cash yönetim kasasından toplam 483.000 TORN elde etti ve Bitrue’ye 6.000 TORN yatırdı. On-chain verilere göre 379.300 TORN sattı ve 375 ETH kazanç elde etti. Halen satılmamış 97.700 TORN bulunuyor. Binance, Tornado Cash protokolüne yönelik bir yönetişim saldırısı nedeniyle TORN yatırma işlemlerini duraklattığını açıkladı.

TORN Coin

OFAC tarafından yaptırım listesine alınan Tornado Cash geçtiğimiz yılın en sıcak gündemlerinden biriydi. Kurucusu olduğu iddia edilen Alex Pertsev aylarca gözaltında tutuldu ve bu yıl serbest bırakıldı. Altcoinin fiyatı son yaşanan olayın ardından 7,4 dolar seviyesinden 3,49 dolara kadar düştü. Binance borsasında BUSD paritesinde işlem gören altcoin yazı hazırlandığı sırada 4,8 dolarda bulunuyor.

Saldırgan kötü niyetli teklifini oluştururken, daha önce kabul edilen bir teklifle aynı mantığı kullandığını iddia etti. Ancak, bu tam olarak doğru değildi, çünkü fazladan bir işlev eklediler Teklif seçmenler tarafından kabul edildikten sonra, saldırgan basitçe emergencyStop fonksiyonunu kullanarak teklif mantığını güncellemiş ve sahte oyları kendisine vermiştir.

DAO’ların gelecekte oylanacak teklifler konusunda çok daha ciddi bir kontrol mekanizmasına ihtiyacı var. Kripto para uzmanı samczsun şunları söyledi;