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21 Mayıs Pazar sabahından günaydın Bitcoin fiyatı 27.150 doların üstünde bulunuyor ve sakin. Ancak ilerleyen saatlerde volatilite artabilir çünkü önemli bir potansiyel gelişme var. Diğer tarafta bu hafta oldukça yoğun geçti ve altcoinler son satışların ardından erken saatlerde toparlanmaya başladı. Peki kripto paralarda neler oluyor?

Kripto Paralarda Son Durum Ne?

Ayı piyasalarının en zorlu günlerin 2022 Kasım değil bugünlerdir. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde bile 20 milyar dolara pek yaklaşmayan günlük hacimler bugün 17 milyara indi. Boğa sezonunda tek bir majör altcoinin ulaştığı hacim bugün tüm piyasayı kapsıyor. Endişe verici ancak diğer taraftan yükseliş için dibe vurma da her zaman bu piyasaların şartı oldu.

Bitcoin fiyatı günlükte neredeyse yerinde sayıyor ancak haftalık bazda %1,32’lik bir kazanımı var. En büyük 10 kripto paranın nerdeyse tamamı dün bu saatlerde oldukları seviyeden milim şaşmış değil. Ancak sıralamada daha aşağı indikçe fiyat artışlarının başladığını görüyoruz. Bugün TORN Coin özelinde bir sorun var ve fiyatı çift haneli düştü. Sabahın ilk haberi olan TORN hack konusunu da inceleyebilirsiniz.

Kripto Paralarda Bugün

Bugün çok önemli çünkü Cuma günü biz borç tavanı konusunda Biden yönetiminin başarıya ulaşamaması nedeniyle BTC ve altcoinlerde düşüş görmüştük. Bugünse Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanının bu konuda bir açıklama yapabileceği duyuruldu. Eğer bu açıklama ılımlı olursa kripto paralarda da yükseliş görebiliriz. ABD’nin temerrüt riski hisse senedi piyasalarını düşüreceği için yatırımcılar kripto cephesinde de satışların yaşanmasından endişeleniyor. Borç tavanı konusunda gelecek açıklamalar bu yüzden önemli. Bir son dakika gelişmesi olduğunda anlık olarak buradan paylaşıyor olacağız.

PEPE, KAVA bugüne güçlü yükselişle devam ediyor. Mayıs ayının ilk haftasına damga vuran PEPE Coin fiyatı bugün %13 oranında yükseldi. Ancak halen Binance listelemesi sırasındaki fiyatının %50 altında bulunuyor. Haftanın kazananı ise RNDR Token oldu tam %32,8 oranında arttı. Onu %22’yle MASK Coin izledi.