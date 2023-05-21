Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


Bugün Kriptoya Dikkat! Kripto Paralarda Son Durum Ne?

Özet

  • Bitcoin fiyatı 27.000 doların yeniden üstünde.
  • Bugün borç tavanı konusunda açıklama yapılması bekleniyor.
  • PEPE Coin yeniden yükselişe geçti.
08:22
21 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

21 Mayıs Pazar sabahından günaydın Bitcoin fiyatı 27.150 doların üstünde bulunuyor ve sakin. Ancak ilerleyen saatlerde volatilite artabilir çünkü önemli bir potansiyel gelişme var. Diğer tarafta bu hafta oldukça yoğun geçti ve altcoinler son satışların ardından erken saatlerde toparlanmaya başladı. Peki kripto paralarda neler oluyor?

Kripto Paralarda Son Durum Ne?

Ayı piyasalarının en zorlu günlerin 2022 Kasım değil bugünlerdir. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde bile 20 milyar dolara pek yaklaşmayan günlük hacimler bugün 17 milyara indi. Boğa sezonunda tek bir majör altcoinin ulaştığı hacim bugün tüm piyasayı kapsıyor. Endişe verici ancak diğer taraftan yükseliş için dibe vurma da her zaman bu piyasaların şartı oldu.

Bitcoin fiyatı günlükte neredeyse yerinde sayıyor ancak haftalık bazda %1,32’lik bir kazanımı var. En büyük 10 kripto paranın nerdeyse tamamı dün bu saatlerde oldukları seviyeden milim şaşmış değil. Ancak sıralamada daha aşağı indikçe fiyat artışlarının başladığını görüyoruz. Bugün TORN Coin özelinde bir sorun var ve fiyatı çift haneli düştü. Sabahın ilk haberi olan TORN hack konusunu da inceleyebilirsiniz.

Kripto Paralarda Bugün

Bugün çok önemli çünkü Cuma günü biz borç tavanı konusunda Biden yönetiminin başarıya ulaşamaması nedeniyle BTC ve altcoinlerde düşüş görmüştük. Bugünse Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanının bu konuda bir açıklama yapabileceği duyuruldu. Eğer bu açıklama ılımlı olursa kripto paralarda da yükseliş görebiliriz. ABD’nin temerrüt riski hisse senedi piyasalarını düşüreceği için yatırımcılar kripto cephesinde de satışların yaşanmasından endişeleniyor. Borç tavanı konusunda gelecek açıklamalar bu yüzden önemli. Bir son dakika gelişmesi olduğunda anlık olarak buradan paylaşıyor olacağız.

PEPE, KAVA bugüne güçlü yükselişle devam ediyor. Mayıs ayının ilk haftasına damga vuran PEPE Coin fiyatı bugün %13 oranında yükseldi. Ancak halen Binance listelemesi sırasındaki fiyatının %50 altında bulunuyor. Haftanın kazananı ise RNDR Token oldu tam %32,8 oranında arttı. Onu %22’yle MASK Coin izledi.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
İlgili Yazılar
Milyonlarca Token’ın Kilidi Açılacak! Binance’in Desteklediği Altcoin’de Bugün Saat 03.00’a Dikkat!
Milyonlarca Token’ın Kilidi Açılacak! Binance’in Desteklediği Altcoin’de Bugün Saat 03.00’a Dikkat!
Bitcoin Yükselir Mi? Fiyat 27.000 Dolar Seviyesinin Üzerine Dönebilecek Mi?
Bitcoin Yükselir Mi? Fiyat 27.000 Dolar Seviyesinin Üzerine Dönebilecek Mi?
Ne Luna Ne XRP! Herkes Elinde Bu Altcoin’in Binlercesini Tutuyor! Peki Fiyatı Yükselecek Mi?
Ne Luna Ne XRP! Herkes Elinde Bu Altcoin’in Binlercesini Tutuyor! Peki Fiyatı Yükselecek Mi?
Tam 10 Milyonu Aştı! Shiba Inu İçin Dönüm Noktası! Shiba Inu Fiyatı Kaç Dolar?
Tam 10 Milyonu Aştı! Shiba Inu İçin Dönüm Noktası! Shiba Inu Fiyatı Kaç Dolar?
Obi Nwosu: Bitcoin (BTC) 2023 Sonuna Kadar Bunu Yapacak!
Obi Nwosu: Bitcoin (BTC) 2023 Sonuna Kadar Bunu Yapacak!
Tone Vays 2023 ve 2025 Bitcoin Hedeflerini İlan Etti! Ünlü Kripto Yorumcusunun Piyasa Tahminleri!
Tone Vays 2023 ve 2025 Bitcoin Hedeflerini İlan Etti! Ünlü Kripto Yorumcusunun Piyasa Tahminleri!
Dünyaca Ünlü 5 Kripto Para Yorumcusu Şimdi Konuştu! Neler Olacak?
Dünyaca Ünlü 5 Kripto Para Yorumcusu Şimdi Konuştu! Neler Olacak?
Uyarı: Boğa Alarmları Çalıyor! Kripto Para İçin Vakit Daralıyor!
Uyarı: Boğa Alarmları Çalıyor! Kripto Para İçin Vakit Daralıyor!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023