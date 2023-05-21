Makro ekonomik cephedeki gelişmeler kripto paralar üzerinde ciddi fiyat dalgalanmalarına neden oluyor. Her Pazar olduğu gibi bugün de piyasaları etkileyecek önemli gelişmeleri sizin için hazırladık. Bunlar fiyat üzerinde ciddi sonuçlar doğuracağı için hazırlıklı olmakta fayda var. Peki bu hafta kripto para piyasalarında hangi önemli gelişmeleri göreceğiz.
Fed toplantısı geçti ve enflasyon verisi geldi. Cuma günü Powell nispeten ılımlı açıklamalarda bulundu ve Haziran ayına dair faiz beklentileri düştü. Diğer taraftan Bitcoin henüz tüm bunları fiyatlayabilmiş değil. Sona eren haftada Fed üyelerinin yaptığı şahin açıklamalar BTC’nin baskılanmasına neden oldu. Peki bu hafta neler olacak?
Fed üyelerinin Pazartesi günü yapacakları açıklamalar önemli olacak. Sonuna geldiğimiz haftada üyelerin açıklamaları BTC üzerinde ciddi negatif sonuçlar doğurmuştu. Hafta boyunca borç tavanı konusunda yapılacak açıklamalar yakından takip edilmeli eğer anlaşma gelirse bu kripto paraların yükselişini destekleyecektir.
ABD ekonomisinin güncel durumuna dair birçok veriyi bu hafta göreceğiz bunların anormal derecede iyi gelmesi dolar endeksini yükselteceği için BTC tarafında düşüşe neden olabilir. Haftanın en kritik günü Çarşamba günü, akşamında Fed tutanakları gelecek. Son toplantıda faiz artırımının sonuna gelindiği sinyali verilmişti eğer burada daha fazla detay görürsek hızlı bir yükseliş başlayabilir.