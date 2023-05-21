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Alarm Kurun! 14 Büyük Gelişme Bu Hafta Kripto Paralara Yön Verecek!

Özet

  • Çarşamba günü Fed tutanakları açıklanacak.
  • Hafta boyunca PMI ve diğer ekonomik göstergeler piyasaları etkileyebilir.
  • Borç tavanı konusunda gelecek açıklamalar kritik öneme sahip.
08:54
21 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Makro ekonomik cephedeki gelişmeler kripto paralar üzerinde ciddi fiyat dalgalanmalarına neden oluyor. Her Pazar olduğu gibi bugün de piyasaları etkileyecek önemli gelişmeleri sizin için hazırladık. Bunlar fiyat üzerinde ciddi sonuçlar doğuracağı için hazırlıklı olmakta fayda var. Peki bu hafta kripto para piyasalarında hangi önemli gelişmeleri göreceğiz.

Bu Haftanın Önemli Gelişmeleri Kripto

Fed toplantısı geçti ve enflasyon verisi geldi. Cuma günü Powell nispeten ılımlı açıklamalarda bulundu ve Haziran ayına dair faiz beklentileri düştü. Diğer taraftan Bitcoin henüz tüm bunları fiyatlayabilmiş değil. Sona eren haftada Fed üyelerinin yaptığı şahin açıklamalar BTC’nin baskılanmasına neden oldu. Peki bu hafta neler olacak?

22 Mayıs Pazartesi

  • 15:30 Fed/Logan Konuşacak
  • 17:50 Fed/Barkin ve Bostic Konuşacak
  • Hafta boyunca ABD borç tavanıyla ilgili yapılacak açıklamalar önemli olacak.
  • ID Token Kilit Açılışı (7,4 Milyon $)

23 Mayıs Salı

  • 15:00 ABD İnşaat İzinleri (Beklenti: 1,416M Önceki: 1,43M
  • 16:45 ABD Üretim PMI (Beklenti: 50 Önceki: 50,2)
  • 16:45 ABD Hizmet PMI (Beklenti: 52,6 Önceki: 53,6)

24 Mayıs Çarşamba

  • 09:00 Birleşik Krallık Enflasyon (Beklenti: 8,3 Önceki: 10,1)
  • 16:00 BoE Başkanı Konuşacak
  • 17:05 ABD Hazine Bakanı Yellen Konuşacak
  • 21:00 Fed Tutanakları

25 Mayıs Perşembe

  • 15:30 ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Beklenti: 1,1% Önceki: 2,6%)
  • 15:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 250K Önceki: 242)
  • 17:00 ABD Askıdaki Konut Satışları (Beklenti: 0,5% Önceki: -5,2%)
  • 17:30 Fed/Collins Konuşacak
  • 23:30 Fed Bankalarının Rezerv Bakiyeleri (Önceki: 3,280T)
  • Utrust (UTK) XMoney Tanıtımı

26 Mayıs Cuma

  • 15:30 ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Yıllık) (Beklenti: 4,6% Önceki: 4,6%)
  • 17:00 ABD Michigan Beklentileri

27 Mayıs Cumartesi

  • Ronin Kilit Açılışı (14,4 Milyon $)

Kripto Paraları Bekleyenler

Fed üyelerinin Pazartesi günü yapacakları açıklamalar önemli olacak. Sonuna geldiğimiz haftada üyelerin açıklamaları BTC üzerinde ciddi negatif sonuçlar doğurmuştu. Hafta boyunca borç tavanı konusunda yapılacak açıklamalar yakından takip edilmeli eğer anlaşma gelirse bu kripto paraların yükselişini destekleyecektir.

ABD ekonomisinin güncel durumuna dair birçok veriyi bu hafta göreceğiz bunların anormal derecede iyi gelmesi dolar endeksini yükselteceği için BTC tarafında düşüşe neden olabilir. Haftanın en kritik günü Çarşamba günü, akşamında Fed tutanakları gelecek. Son toplantıda faiz artırımının sonuna gelindiği sinyali verilmişti eğer burada daha fazla detay görürsek hızlı bir yükseliş başlayabilir.

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