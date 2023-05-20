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Merkeziyetsiz Blockchain oracle ağı ve endüstri standardı bir Web3 hizmetleri platformu olan Chainlink (LINK) ve Ethereum Layer 2 ölçeklendirme çözümü Arbitrum (ARB), Arbitrum One’da Chainlink Doğrulanabilir Rastgele Fonksiyonun (VRF) kullanıma sunulduğunu duyurdu. Bu, geliştiricilerin Blockchain endüstrisindeki lider rastgele sayı üretecine (RNG) erişmelerini sağlayacak. Bununla birlikte Chainlink ve Arbitrum Vakfı 22 Mayıs’ta VRF için bir atölye çalışması düzenleyecek.

Chainlink İle Arbitrum Arasında Yeni İşbirliği

Yapılan basın açıklamasına göre Chainlink VRF, Arbitrum One‘da uygulanmaya başlandı. İki altcoin projesinin yaptığı işbirliği sayesinde geliştiriciler, akıllı sözleşmelerde ve merkeziyetsiz uygulamalarda hem Chainlink’in hem de Arbitrum’un avantajları kullanabilecekler.

Chainlink VRF, kripto para endüstrisinde en yaygın olarak benimsenen rastgele sayı üretecidir (RNG). Akıllı sözleşme geliştiricilerinin NFT ve oyun gibi güvenli, ölçeklenebilir ve adil uygulamalar oluşturmasını sağlar. Dahası, Arbitrum One optimistic rollup üzerine inşa etmek, yüksek verimli ve düşük maliyetli merkeziyetsiz uygulama avantajlarına sahip.

Chainlink Labs Pazara Giriş Başkan Yardımcısı Johann Eid, Arbitrum’un güvenlikten ödün vermeden Ethereum ağındaki işlem tıkanmalarını ortadan kaldırmada oynadığı önemli rolü kabul ederek”Arbitrum’un sağladığı inanılmaz hızdan yararlanmak için Chainlink VRF’yi optimize ederek artık kilidini açabileceğimiz kullanım durumları konusunda heyecanlıyız.” dedi.

Arbitrum One üzerindeki Chainlink VRF, hem Arbitrum hem de Chainlink toplulukları için kazan-kazan fırsatı olarak öne çıkıyor. Chainlink VRF 15.8 milyondan fazla işlemi yerine getirirken şu anda birden fazla Blockchain’de 6 bin 300’den fazla benzersiz akıllı sözleşmeye doğrulanabilir rastgelelik sağlıyor.

Chainlink ve Arbitrum, yakın zaman önce geliştiricilerin temel akıllı sözleşme özelliklerinin kullanımını için gelişmiş merkeziyetsiz uygulamalar oluşturmalarına yardımcı olmak için işbirliği yapmıştı. Chainlink Automation on Arbitrum One, temel akıllı sözleşme özelliklerini merkeziyetsiz bir şekilde otomatikleştiriyor.

Chainlink ayrıca daha fazla yenilik için Optimism, Coinbase Cloud, SWIFT ve diğer şirketlerle de işbirliği yaptı.

LINK ve ARB Fiyatında Son Durum

LINK fiyatı şu anda son 24 saatte yüzde 0,25 düşüşle 6,5 dolardan işlem görüyor. Popüler altcoin’in fiyatı, kripto para piyasasındaki belirsizlikten dolayı Mayıs ayında 7 doların üzerine çıkmayı başaramadı.

ARB fiyatı ise son 24 saatte yüzde 0,10 arttı ve bu yazının hazırlandığı sırada 1,16 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla 1,15 ve 1,17 dolarda. Arbitrum, daha fazla hız ve düşük gas ücretleri sunuyor olmasından Ethereum’daki işlemlerin ağırlıklı olarak gerçekleştirildiği ağlardan biri.