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  •   Şimdi BRC-20 Tokenler Gözde! ORDI, MEME, PIZA ve DOMO Coin Nedir? BRC-20 ve Ordinal Nedir?

Şimdi BRC-20 Tokenler Gözde! ORDI, MEME, PIZA ve DOMO Coin Nedir? BRC-20 ve Ordinal Nedir?

Özet

  • BRC-20 tokenlerin piyasa değeri kısa süreliğine 1 milyar dolara ulaştı.
  • Piyasalar düşerken BRC-20 tokenleri çift haneli yükselişler yaşıyor.
  • Ordi Token merkezi borsalar tarafından listelenmeye başlandı.
01:21
9 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Geçtiğimiz hafta Ethereum tabanlı meme tokenler kripto para yatırımcılarının akınına uğramıştı. Şimdi de bir ilkle karşı karşıyayız. Öyle ki bu hafta artan coşku Bitcoin ağındaki işlemlerin birikmesine ve Binance borsasının çekimleri duraklatmasına neden oldu. Peki bugünlerde popüler hale gelen ORDI, MEME, PIZA ve DOMO nedir? BRC-20 ve Ordinal ne anlama geliyor?

BRC-20 ve Ordinal Nedir?

NFT odağında geçtiğimiz ay itibariyle ordinallerin popülerlik kazandığını görmüştük. Temeli 2021 yılındaki Bitcoin taproot yükseltmesine kadar gidiyor. Bitcoin ağında basılan tokenler BRC-20 olarak ifade ediliyor. Tıpkı Ethereum ağındaki ERC-20 veya BNB Chain ağındaki BEP-20 tokenleri gibi. Bugün itibariyle Bitcoin ağında basılan tokenlerin toplam piyasa değeri 1 milyar dolar eşiğini geçti. Ve ilk tokenlere ciddi bir ilgi var.

BRC’nin açılımı “Bitcoin Request for Comment” insanların Bitcoin üzerinde yazıt adı verilen NFT benzeri varlıklar basmasını sağlayan protokol olan Ordinals’ı kullanarak Bitcoin üzerinde değiştirilebilir tokenlar oluşturmaya yönelik deneysel bir çerçevedir. Yazı hazırlandığı sırada bu tokenlerin toplam piyasa değeri 773 milyon dolara gerilemiş olsa da 200 milyon dolarlık kümülatif hacme sahipler ve son 24 saatte çoğu %10’un üzerinde artış yaşadı.

ORDI, MEME, PIZA ve DOMO Coin Nedir?

BRC-20 tokenleri iki aydır mevcut. Bu tokenların öncülüğünü, Ethereum’daki ERC-20 token standardından ilham alan ve 8 Mart’ta ORDI adında bir token piyasaya süren Domo takma adıyla tanınan on-chain uzmanı yaptı. O zamandan beri Ordi Token 452 milyon dolar piyasa değerine ulaştı. Bitcoin, geçmişte Dogecoin, Shiba Inu ve BONK ile daha geniş kripto piyasasını saran meme coin çılgınlığından geçerken, PEPE (şu anda aynı adı taşıyan Ethereum meme tokenından farklı bir token), MEME, PIZA ve DOMO gibi diğer BRC-20 tokenları da bunu takip etti.

Bugün Ordi Token 2 popüler borsada işleme açıldı. Yazı hazırlandığı sırada 18,87 dolarlık fiyatıyla Ordi Token Cryptocom ve Gate borsalarında işlem görmeye devam ediyordu. Fiyat artışı etkileyici çünkü günlükte %30 artan fiyat 1 Mayıs tarihinde sadece 3,78 dolardı.

Ordinals protokolünün Ocak ayı sonlarında başlamasından bu yana yapılan toplam yazıt sayısı 4,5 milyonu aştı. BRC-20 tokenlerinin popülaritesi genel olarak Bitcoin işlemleri üzerinde gözle görülür bir etkiye sahip. Bugünlerde Bitcoin ağındaki işlemlerin %50’den fazlası BTC-20 tokenlerinden geliyor ve madenciler kazançlarından memnun olsa da Bitcoin yatırımcıları 9 dolara ulaşan işlem ücretlerinden memnun değil.

Diğer popüler BRC-20 tokenleri ve günlük kazançları ise şöyle;

  • Pepe %71
  • Nals %277
  • Meme %83
  • Bank %733
  • Piza %41
  • Oshi %11
  • Domo %18
  • Punk %120
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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