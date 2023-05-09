Okuma Süresi: 3 Dakika

Henüz çoğu kripto para borsası hayatımıza girmemişken o vardı ve artık ABD’de olmayacak. Biraz önce duyuruldu. En eski kripto para borsalarından olan Bittrex iflas etti. Peki onu kimler kurmuştu? İflas sürecine nasıl geldi?

Bittrex İflas

2021 yılında başlatılan ve 2014 yılında tamamen faaliyete geçirilen kripto para piyasalarının en eski borsalarından biri olan Bittrex iflas başvurusunda bulundu. FTX ve Genesis’in ardından bu iflas şaşırtıcı oldu. Günlükte 5 milyon dolara kadar düşen işlem hacmi ve yaşadığı sorunlar borsanın zor durumda olduğunu gösteriyordu. Daha da önemlisi borsanın ABD’de faaliyeti zaten düzenleyici baskı nedeniyle zora girmişti.

Mart 2023 tarihinde SEC tarafından kayıtsız menkul kıymet borsası davası açılmıştı. Düzenleyici kurum 2014 yılından bu yana OMG, DASH, ALGO, TKN, NGC ve IHT Tokenin borsada kayıtsız menkul kıymet olarak işlem gördüğünü açıklamıştı. Bu duyuru ilgili altcoinlerde önemli kayıplara neden oldu. Şimdi de efsanevi borsanın ABD’de iflasına neden oldu. Borsanın yaptığı duyuruya göre borsanın global versiyonu hayatına devam edecek ve ABD dışındaki kullanıcılar işlem yapabilecek.

Haber şimdilik Bitcoin fiyatında ekstra bir düşüşe neden olmadı. Belki de başvurudan önceden haberdar olanlar çoktan satışlarını yapmışlardır. Bitcoin fiyatı bugün önemli ölçüde düştü. Fakat ikinci seçenek yatırımcıların onun iflasını umursamıyor oluşudur, 2018 yılından sonra artan alternatifler onun unutulmasına neden olmuştu.

Bölüm 11 iflası nedir? Türkiye’deki konkordato gibi düşünebiliriz. Şirket yeniden faaliyete geçme ümidiyle iflas eder ve komite alacaklılara borçları ödeyebilmek için şirket varlıklarını kullanır. Fakat kripto para piyasalarında konkordatolar pek istenildiği gibi sonuçlanmıyor. FTX, Voyager, Celsius ve diğerleri en yakın örnekler. Eğer Genesis de başarısız olursa listeye dahil olacak ve kripto paralar için bunun ciddi sonuçları olduğunu göreceğiz.

Bu arada borsanın en büyük alacaklısı yaptırımları ihlal ettiği için 25 milyon dolar ödemeyi kabul ettikleri OFAC departmanıdır. ABD’li kurumlar kripto şirketleri iflas ettikçe kestikleri cezaları da tahsil edemiyor.

Bittrex Borsası Nedir?

Bugün itibariyle 52 farklı paritede kripto para alım/satım hizmeti veren bir borsadır. Faaliyetlerine 2014 yılında başladı ve o günlerde çoğu kripto yatırımcısı bu piyasalarla tanışmamıştı. Coin Türk’ün yayın hayatına başladığı kripto için oldukça erken bir dönemde Bittrex kripto yatırım hizmetleri veriyordu.

2022 yılına kadar kripto para paritelerinde hizmet veren şirket itibari para birimi desteğini bu dönemde getirdi. Sonrasında itibari paradan kriptoya takas pariteleri de aktifleştirildi. Borsanın 3 kurucusu vardı ve bunlar siber güvenlik uzmanıydı. Bill Shihara, Richie Lai ve Rami Kawach borsayı kurmadan önce Amazon, Microsoft gibi şirketlerde siber güvenlik uzmanı olarak çalışıyordu.

Borsanın şu anki işlem hacmi 4,8 milyon dolar ve 2018 yılından sonra eski yatırımcılar tarafından unutuldu. Çünkü çok daha iyi alternatifler çıktı.