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Shiba Inu (SHIB) fiyatı neredeyse uzun vadeli bir formasyonun destek çizgisine ulaştı. Orada sıçrama yapması ya da aşağı kırması gelecekteki trend için çok önemli olabilir.

Bir kırılma, yaklaşık bir yıldır devam eden tüm yapının artık geçersiz olduğu ve yeni bir düşüş eğiliminin başladığı anlamına gelebilir. Öte yandan, bir sıçrama muhtemelen formasyon içinde konsolidasyonun devam etmesine yol açabilir.

Shiba Inu Fiyatı Uzun Vadeli Desteğine Ulaştı

Günlük analize göre, Shiba Inu coin fiyatı Haziran 2022’den bu yana simetrik bir üçgen içinde işlem görüyor. Bu formasyon nötr olarak kabul edilir, yani yukarı yönlü bir kırılma veya aşağı yönlü bir kırılma olasılığı eşit görülebilir. Şu anda SHIB fiyatı, yılın başından bu yana ulaşılamayan üçgenin destek çizgisine çok yakın konumlanmış durumda (yeşil simge).

Günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) çelişkili sinyaller veriyor. Yatırımcılar RSI’ı momentumu ölçmek, bir piyasanın aşırı alım mı yoksa aşırı satım mı olduğunu belirlemek ve bir varlığı satın alma ya da satma konusunda karar vermek için kullanır.

RSI değeri 50’nin üzerindeyse ve trend yukarı yönlü ise boğalar avantajlı görülebilir. Öte yandan, okuma 50’nin altındaysa, bunun tersi doğru kabul edilebilir. RSI şu anda 50’nin altında ve düşüyor. Bununla birlikte, aşırı satım bölgesine de ulaştı. En son bu kadar aşırı satıma ulaştığında (yeşil daire) önemli bir yukarı yönlü hareket gerçekleşmişti.

Shiba Inu Fiyatı Son Durum

Kısa vadeli altı saatlik zaman dilimindeki teknik analiz, meme coin fiyatının 16 Nisan’dan bu yana azalan bir paralel kanalın içine düştüğünü gösteriyor. Bu kanallar yükseliş yapıları olarak kabul edilir, yani çoğu zaman kırılmalara yol açarlar.

Shiba’nın fiyatı bugün formasyonun destek çizgisinde sıçrayarak uzun bir alt fitil (yeşil simge) oluşturdu. Ancak, hala alt kısmında işlem görmekte. Günlük zaman dilimine benzer şekilde, altı saatlik RSI aşırı satılmış durumda ve bu da yakında yukarı yönlü bir harekete yol açabilir.

Dolayısıyla, kanalın destek hattındaki bir sıçrama, uzun vadeli üçgenin destek hattını da doğrulayabilir. İlkinden yaşanılabilecek bir kırılım, muhtemelen uzun vadeli üçgenin direnç çizgisine doğru ortalama 0,0000130 dolar fiyatla yukarı doğru bir harekete neden olabilir.

Bununla birlikte, üçgen destek hattının altındaki bir fiyat kırılması, bir sonraki en yakın destek alanına doğru 0,0000057 dolarlık keskin bir düşüşe yol açabilir. Haziran 2021’den bu yana bu seviyeye ulaşılamadı.