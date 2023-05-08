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PEPE Coin Yükselirken Asıl Kazanan Bunlar Olmuş!

Özet

  • Heyecanlı yatırımcılar yine FOMO'nun bedelini yaşadıkları kayıplarla ödüyor.
  • PEPE Coin hacim rekoru kırarken kazanan MEV botlar oldu.
  • 6 Mayıs'ta MEV geliri FTX çöküşündeki 6,1 milyon dolara yaklaştı.
22:36
8 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bugün meme coin kategorisi kızıla boyandı ve PEPE Coin de bundan nasibini fazlasıyla aldı. Beklenen bir düşüştü ve BTC fiyatındaki erimeyle ivme kazandı. Fakat herkes yükselişe odaklanırken PEPE Coin etrafındaki coşkudan başkaları kazançlı çıkıyordu. Peki ama nasıl?

PEPE Coin Onlara Kazandırdı

Geçtiğimiz hafta sonu meme coin PEPE etrafında yaşanan çılgınlık, Ethereum ağını yöneten doğrulayıcıların kârlılığında dramatik bir artışa yol açtı. Geçen yıl Merge ile PoS ağına geçişinin ardından blockchaini yönetmekten sorumlu olan Ethereum doğrulayıcıları, mevboostpics gösterge tablosuna göre, hafta sonu boyunca MEV-Boost ödemelerinden elde edilen kârın arttığını gördü.

İşlem ücretleri dahil toplam gelir, Sam Bankman-Fried’in FTX kripto borsasının çöküşüne eşlik eden alım satım çılgınlığı sırasında doğrulayıcıların elde ettiği gelirle neredeyse eşleşti. 6 Mayıs’ta, MEV gelirindeki toplam ödül 549,05 ETH ve gaz ücretlerinde 2.457,73 ETH olmak üzere toplam 3.006,78 ETH (mevcut fiyatlarla 5,6 milyon dolar değerinde) idi. FTX çöküşü döneminde ise toplam rakam 6,1 milyon dolardı.

Öte yandan kaybeden ise şimdilik meme coinlerdeki yükselişin devam etmesini varsayan heyacanlı ve geç kalmış yatırımcılar oldu. Yüzde 50’yi aşan kayıplar özellikle meme coinlerde can sıkıcıdır. Bitcoin cephesindeki düşüş devam ederse daha fazla yatırımcının zararına satış yapmasıyla düşüş ivme kazanabilir. Meme coin yatırımcıların spekülatif fiyat hareketlerinden kazanç umduğu için çoğu hiçbir fayda üretmeyen meme coinlere uzun vadeli de bağlanamazlar.

Sonuç olarak birkaç balinanın erken dönemde yaptığı minik yatırımların devasa kazançları yatırımcıları cezbetti ve bu durum onların yanlış zamanda alım yapmalarına neden oldu.

MEV Bot Nedir?

MEV açılım olarak maksimum çıkarılabilir değer şeklinde tanımlanabilir. Buradaki olay klasik arbitraj fırsatlarına benzerdir. Doğrulayıcılar bir blok içindeki işlemleri kazanç elde edebilmek için yeniden düzenleyerek ek gelire ulaşır.

Ethereum doğrulayıcılarının bazı tartışmalı MEV uygulamalarının üstesinden gelmek için kullandıkları ana araç, Flashbots tarafından oluşturulan ve doğrulayıcıların bir kurucu ağından blok talep etmelerine olanak tanıyan bir yazılım olan MEV-Boost’tur. Doğrulayıcılar MEV kazanmak için röleler aracılığıyla MEV-Boost’a bağlanır. Doğrulayıcılar bu sayede MEV’den pay alır.

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