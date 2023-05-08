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  •   Hızla Düşüyorlar Özellikle Bu Altcoinlere Dikkat! Yüzde 50’yi Aşan Kayıplar Var!

Hızla Düşüyorlar Özellikle Bu Altcoinlere Dikkat! Yüzde 50’yi Aşan Kayıplar Var!

Özet

  • Bitcoin düşüşü meme coinlerde ciddi kayıpları tetikledi.
  • Devasa hacme ulaşan çok sayıda meme token yüzde 30'u aşan kayıplar yaşadı.
  • WOJAK günlükte yüzde 50'nin üstünde düştü.
22:13
8 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz hafta bayram havası özellikle bu altcoinlerde devasa risk iştahı artışlarına neden oldu. Ancak ayı piyasasındaki hype yükselişlerin saman alevi gibi olduğunu unutan yatırımcıların canı fazlasıyla sıkıldı. Bitcoin fiyatının 27.300 dolarlı seviyelere kadar gerilemesiyle meme coinler çok daha büyük kayıplar yaşadı.

Meme Coinler Düşüyor

Başta PEPE Coin olmak üzere çoğu meme coin güne çift haneli kayıplarla devam ediyor. Günlükte 1 milyar dolar hacmi aşan PEPE Coin şimdi %40’lık kayıplarla yüzleşti. FLOKI ise yüzde 16 düştü. Yüksek riskli meme coinler herhangi bir temele dayanmadığı için çoğunlukla spekülatif kazanç uman yatırımcılar tarafından tercih ediliyor.

Sorun da tam olarak burada, spekülatif kazanç uman yatırımcılar ani fiyat düşüşlerinde hızla satışa yöneliyor. Uzun vadeli beklentilerle alım yapmadıkları için meme coin yatırımcılarının kazançları gibi kayıpları da devasa oluyor. Örneğin geçtiğimiz hafta 1000 dolarlık WOJAK Coin alan yatırımcıların şuan kabaca 230 doları kaldı.

PEPE, FLOKI, WOJAK Yorum

Meme coinlerin kümülatif değer kaybı %10’a dayandı ve bu Bitcoin fiyatındaki erimenin de üstündeydi. 17 milyar dolara ulaşan kümülatif piyasa değeri erimenin boyutunu gözler önüne seriyor. PEPE, SPONGE, WOJAK gibi geçtiğimin hafta FOMO oluşturan meme coinler ise %30’un üstünde kayıplarla yüzleşti.

Popüler meme coinlerin günlükteki kayıpları şu şekilde;

  • POGAI -66%
  • TURBO -61%
  • SPONGE -57%
  • WOJAK -55%
  • MONG -50%
  • BOB -47%
  • PEPE -40%
  • AIDOGE -37%
  • FLOKI -15%
  • DOGE ve SHIB -6%

Yatırımcıların Bitcoin cephesindeki satışlar devam ederse meme coinlerde daha fazla kayıp görmesi muhtemel. Özellikle Çarşamba günü gelecek enflasyon verisinin beklenti üstünde olması Haziran ayındaki Fed toplantısına kadar piyasaları baskılayacaktır. Cuma günü gelen veriler istihdam ve ücret artışlarının hiç de kripto paralar lehine düşmediğini gözler önüne serdi.

Önümüzdeki saatlerde Bitcoin fiyatının 28.000 doları geri alıp alamadığı kayıpların telafi için kritik öneme sahip olacak.

Vadeli işlemlerde PEPE Coin tek başına 12 milyon dolarlık tasfiyeye yol açtı. DOGE ve AIDOGE ise yaklaşık 8 milyon dolarlık tasfiyeye neden oldu. Bunun önemli bölümü 21:00’dan sonra ivme kazanan satışlarla tetiklendi.

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