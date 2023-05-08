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  •   Sıcak Gelişme! Uyarılar Haklı Çıktı Yüzde 30 Çakıldı! PEPE Coin Pişman Etti!

Sıcak Gelişme! Uyarılar Haklı Çıktı Yüzde 30 Çakıldı! PEPE Coin Pişman Etti!

Özet

  • PEPE Coin fiyatı sadece birkaç saat içinde yüzde 30 düştü.
  • Binance listelemesi meme coinler için genelde ATH ilanı görevi üstleniyor.
  • Kritik 0,0000015 dolar desteğinin korunması gerek.
21:46
8 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında geçtiğimiz hafta devasa hacim rakamlarına ulaşan Pepe Coin şimdi çakılıyor. Fiyat günlükte yüzde 40’ın üstünde düşerken kayıpların büyük bölümü son 2 saatte yaşandı. Peki PEPE Coin fiyatı nereye gidiyor? Yatırımcılar neden dikkatli olmalı? İşte son durum.

PEPE Coin Neden Düşüyor?

Cuma günü Binance listelemesinden önce ve sonra bu hareketin bir meme coin için zirve sinyali olabileceğinden bahsetmiştik. Listelemeden yarım saat önce milyonlarca dolarlık PEPE Coin’i Binance borsasına gönderen balinalar da böyle düşünüyordu. Alım için geç kalan yatırımcıların zarara girmesi için fiyatın 0,000002 doların altına düşmesi gerekiyordu. Öyle de oldu.

Pepe Coin fiyatı akşam gelen BTC düşüşüyle 0,0000015 dolara kadar çakıldı. Gündüz yaşanan düşüşü aratan akşamki hareket artık yatırımcıların daha fazla düşüşten endişe ettiğini gösteriyor. Uzun vadede Binance listelemesi PEPE Coin’in hayatta kalabilmesi için faydalı olsa da kısa ve orta vadede zirvenin görülmesine neden oldu.

PEPE Coin Fiyat Yorumu

Önceki analizde hatırlarsanız 0,0000030-32 dolar altı kapanışların yükseliş senaryosunu kısa vadede askıya alabileceğinden bahsetmiştik. Öyle de oldu BTC düşüşüyle ivme kazanan satışlar fiyatın 0,0000015 dolar desteğine kadar çekilmesini sağladı. Henüz yeni bir altcoin olsa da 4 Mayıs tarihinde bu bölge destek görevi görmüş yatırımcıların kayıplarını sınırlandırmıştı.

Fiyat şimdi de aynı bölgeden döndü ancak birkaç saatte %30’un üstünde yaşanan kayıp halen telafi edilebilmiş değil. Yatırımcıların 0,0000015 dolarlık desteği yakından izlemesi gerekecek eğer bu bölge de kaybedilirse son günlerin popüler meme coin’i fiyatına bir sıfır daha ekleme riskiyle karşı karşıya kalacak.

Binance listelemeleri meme coinler için genellikle artık zirve nokta için ihtiyaç duyulan yakıtı sağlar. Erken dönemde yatırım yapanlar ise satış için ihtiyaç duydukları likiditeye ulaşır. Bu yüzden Pepe Coin fiyatındaki son düşüş şaşırtıcı olmadı.

Fakat yatırımcıların PEPE artık vadeli işlemlerde de aktif olduğu için yukarı yönlü sıçramalara karşı hazırlıklı olması gerekiyor. Biriken short pozisyonların ani tasfiyeleri de en az Binance listelemesi sonrası görülen düşüşler kadar aşina olduğumuz bir durumdur.

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